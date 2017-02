111

Tämän lehden ilmestyessä Kansan Tahto on täyttänyt 111 vuotta. Samalla aikakauslehti siirtyy toiselle vuodelleen.

Suomi puolestaan tulee sadan vuoden ikään, ja erinomaisen mielenkiintoisissa poliittisissa tunnelmissa. Kuntavaalien lähestyessä ympäri maan tunnustetaan kilvan väriä.

Kuntavaalitulos tulee olemaan merkittävä siksikin, että se osoittaa millainen luottamus kansalaisilla on hallituspuolueisiin, vaikka valinnat tehdään paikallisesti valtuustoihin. Porvarimenoon kypsyneille käsillä on tuhannen taalan paikka lähteä ehdolle ja antaa äänensä muutoksen puolesta.

Välillisesti on siis kuntalaisten käsissä, millainen delegaatio jatkossa lähtee Trumpin kanssa rukousaamiaisille, jos lähtee ollenkaan.

Maailmanpoliittinen tilanne on poikkeuksellinen, eikä ole tuulesta temmattua ajatella, että vaikutukset ulottuvat tänne pohjan perukoille asti. Miten, ja missä vaiheessa, jää nähtäväksi. Kun ”vapaan maailman” johdossa on fasisti ja naapurissa tämän sukulaissielu, kovan linjan oikeistokonservatiivi, mikä tahansa on mahdollista.

Pallonlaajuisen katastrofin ainekset on noteerattu laajasti. Chicagon yliopiston symbolista ”tuomiopäivän kelloa” siirrettiin juuri lähemmäs keskiyötä. Kello on mittari maailman haavoittuvuudelle. Viisareiden asento kertoo nyt, että yhtä synkältä näytti viimeksi vuonna 1953, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto käynnistivät ydinasevarustelunsa.

Ja kun pienen Suomen peräsimessä vatkaavat suhmuroijat, uusliberaalit ja jokunen sotahullu, on maailma kaukana valmiista.

Vasemmisto niin Pohjois-Suomessa kuin valtakunnallisestikin on kovan haasteen edessä. Perinteisesti maaseudulla menestyvän keskustan vallalle pitäisi laittaa kapuloita rattaisiin, ja kaupungeissa kylkeen kiilaavat vihreät ja puheenjohtajakisasta nostetta ammentavat demarit.

Kuntavaaleissa äänestetään kovien nimien lisäksi tuttua, sukulaista tai muuten vain hyvää tyyppiä, joten ehdokaslistojen toivoisi olevan vasemmalla kattavat ja täynnä, ennen kuin pääsemme jonottamaan äänestyskopille. Poukkoileva, mutta oikeistolaisuudessaan johdonmukainen hallituspolitiikka tarjoaa vasemmistoliitolle menestyksen eväitä. Sen varaan, että vastarinta organisoituisi jotenkin automaattisesti ja sataisi vasemmiston laariin, ei kuitenkaan voi laskea. Tarvitaan tarttuva sanoma muutoksesta, selväsanainen ja vieläpä konkreettinen sellainen.

Pohjoisessa vasemmistolla on komea joukko aivan uusia ehdokkaita. Tässä lehdessä esitellään heistä muutamia. Tasa-arvo, vapaus, välittäminen ja heikomman puolella oleminen vetivät heidät vasemmistoliiton riveihin. Vaikka siivet eivät ensikertalaista valtuuston valtapaikoille suoraa päätä kantaisikaan, on jo ehdolle asettuminen sellaista toisinajattelua, joka osoittaa, että porvarivetoisella, 100-vuotiaalla Suomella on toivoa tulevaisuudessakin.

Rohkeus asettua ehdolle reilusti väriä tunnustaen esimerkiksi pienessä kunnassa, jonka äänestyskartta on huutanut vuosikymmeniä yhtä ääntä, on iso teko. Rajussakaan kovien arvojen pommituksessa kaikki eivät taivu. Hatunnosto vasemmistoliiton uusille ehdokkaille siis.

Toisen aikakauslehtivuotensa alkaessa Kansan Tahtoon on tehty pieniä muutoksia. Kehitystyö on jatkuvaa, ja tässä lukijoiden palaute on ensiarvoisen tärkeää.

Uusimme nettisivumme viime vuoden lopulla. Nyt Kansan Tahdolla on oikea nettilehti, josta luet vasemmiston kannalta tärkeimmät uutiset, jutut, kiinnostavat kolumnit ja mielipiteet. Ilmaiseksi.

Seuraava Kansan Tahto on suuri kuntavaalinumero, ja se ilmestyy 24. maaliskuuta, sopivasti juuri vaalien alla. Eteenpäin!

