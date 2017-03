Kaikki eläkeläiset eivät ole varakkaita

Jokin aika sitten uutisoitiin eläkeläisten kasvaneesta varallisuudesta ja 2 300 euron nettotuloista kuukaudessa. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen tutkimukseen. Aihe on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa ja eläkeläisten parissa.

Jutun luvut eivät kuitenkaan vastaa kainuulaisten eläkeläisten todellisuutta.

Kainuussa oli vuoden 2015 lopussa 27 453 eläkeläistä. Heistä 3 667 sai eläkettä alle 800 euroa kuukaudessa ja alle 1 100 euroa kuukaudessa sai Kainuussa 9 818 eläkeläistä. Reilusti yli puolella koko maakunnan eläkeläisistä eli 15 585 henkilöllä eläke jäi alle 1 400 euron kuukaudessa. (Eläketurvakeskus)

Kun hyvätuloisimmatkin huomioidaan, on keskieläke Kainuussa vain 1 437 euroa kuukaudessa.

Kela puolestaan kertoo, että asumistukea sai vuoden 2016 lopussa Kainuussa 3 689 eläkeläistä ja asumistuki oli keskimäärin 197 euroa kuukaudessa. Vuokra-asunnoissa asuvia asumistukea saavia eläkeläisiä oli 3 319 ja omistusasunnoissa asuvia 370.

Vuoden alussa lähes kaikkien Kelan etuuksien euromäärät muuttuvat, kun kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 prosenttia vuoden 2016 tasosta. Kansaneläkeindeksin muutos vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Käytännössä indeksitarkistus pienentää kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia joitakin kymmeniä senttejä päivässä tai enintään alle 10 euroa kuukaudessa. (Kela)

Tilastoluvut kainuulaisen eläkeläisen arjesta kertovat jotain aivan muuta kuin median levittämä mielikuva eläkeläisten suurista tuloista ja vaurastumisesta.

Toki Kainuussakin on varakkaita eläkeläisiä, joilla on hyvä eläke sekä asunto- ja muuta varallisuutta. Tosin omakotitalonkin arvo on Kainuun kylillä jotain aivan muuta kuin etelän kaupungeissa.

Kaikki eläkeläiset eivät ole varakkaita, vaan suuren osan toimeentulo on hyvin niukka. Jokaista ostosta joutuu harkitsemaan jopa reseptilääkkeitä myöten.

Jo ennestään pienten eläkkeiden leikkaukset vain kasvattavat eriarvoisuuden kuilua ja eläkeläisköyhyys on monelle todellisuutta. Sen myöntävät asiantuntijatkin.

Huonoimmassa asemassa ovat pelkkää kansaneläkettä saavat ja pienipalkkaiset, yksinelävät naiset. Köyhyysrajan alapuolelle ovat jääneet myös monet nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneet.

Paras tapa auttaa näitä heikoimmassa asemassa olevia on kansaneläkkeen tasokorotus, indeksileikkausten peruminen ja hyvien julkisten palvelujen saatavuus.

Kaikesta huolimatta, toivon jokaiselle kainuulaiselle eläkeläiselle iloa ja voimia elämään.

