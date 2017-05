Teslan jättitehdas Suomeen tai Ruotsiin

Tehtaan sijoituksesta kilpailee kymmenen kuntaa Suomessa ja Ruotsissa

Ruotsalainen Northvolt-yhtiö on ilmoittanut neuvottelevansa litiumioniakkuja valmistavan gigatehtaan sijainnista kahdeksan ruotsalaiskunnan ja kahden suomalaiskunnan kanssa. Suomesta neuvotteluissa ovat mukana Vaasa ja Kotka-Hamina. Suomenlahden toisella rannalla mukana ovat muunmuassa Luleå ja Skellefteå. Tehdasta tavoitteli yli neljäkymmentä kuntaa. Päätös sijainnista tehdään kesän aikana ja rakentamisen suunnitellaan alkavan jo vuonna 2018. Tehtaan on määrä työllistää 2500 henkilöä, eli työllistämisvaikutus on valtava.

Northvolt on entisen Tesla-johtaja Peter Carlssonin perustama ja johtama teknologiayhtiö. Yhtiö suunnittelee Teslan Nevadassa vuonna 2017 aloittavan gigatehtaan veroista akkujen tuottajaa. Nortvoltin akut tulevat Teslan ja muiden sähköautojen käyttöön. Tehdas tulee maksamaan arviolta neljä miljardia euroa ja sen on määrä olla Euroopan suurin sähköakkuja valmistava tehdas.

– Tämä on Ruotsin suurin teollisuushanke sitten ydinvoiman rakentamisen, lupaa toimitusjohtaja Carlsson viime viikolla julkaistussa tiedotteessa.

Tehtaan sijainnin määrittää lopulta optimaalisuus. Sijainnilta vaaditaan hyviä logistiikkamahdollisuuksia, suotuisaa bisnesilmastoa, korkeakouluja ja mahdollisuuksia houkutella korkeasti osaavaa työväkeä erityisesti Aasiasta. Välttämättömiä ovat myös teollisuusmaan saatavuus, lauhdeveden hyödynnysmahdollisuudet, hiilineutraalin energian saanti ja ympäristö- ja muiden lupien myöntämisaikataulut.

Gigatehtaan sijoittaminen Suomeen olisi harvinainen onnenpotku, jonka työllistämisvaikutuksen arvioidaan nousevan jopa pariinkymmeen tuhanteen.

