Hanna Sarkkinen: Oulun seudun työllistämismäärärahojen tilanne on karmea

Kolmannelle sektorille myönnettävä täyden palkkatuen määrärahat ovat sanomalehti Kalevan mukaan jo tämän vuoden osalta loppuneet Pohjois-Pohjanmaalla. Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen palkkatukimäärärahojen loppumisesta.

– Järjestöillä on nyt kova huoli siitä, että ne eivät voi jatkaa pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimintaa, kun määrärahat ovat tältä vuodelta lopussa, vaikka on vasta maaliskuu. Monille pitkäaikaistyöttömille järjestöihin työllistyminen on tärkeä askel polulla kohti avoimia työmarkkinoita. Se on myös tärkeää ihmisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen toimintakyvyn kannalta, Sarkkinen sanoo.

– Lisäksi paljon tärkeää työtä jää tekemättä. Esimerkiksi monet vanhusten kotona asumista tukevat tehtävät, kierrätykseen liittyvät ja monet yleishyödylliset ympäristön tilaa parantavat tehtävät jäävät hoitamatta, kun järjestöt eivät voi työllistää. Rajaus voi johtaa jopa yhdistysten työllistämistoiminnan alasajoon, sillä korkeat omavastuupalkkaosuudet ovat mahdottomia monille yhdistyksille.

Palkkatukimäärärahojen riittävyys ja niiden käytön mahdollisuudet ovat erityisen tärkeitä korkean työttömyyden ja erityisen korkean nuorisotyöttömyyden vaivaamilla alueilla, joihin Oulun seutukin lukeutuu.

Täydellä palkkatuella kolmannelle sektorille työllistettävien määrä on rajattu tänä vuonna koko maassa vain 3 000 henkeen. Se on huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Sarkkisen mukaan täyden palkkatuen suuri rajaus voi myös johtaa kuntouttavan työtoiminnan väärinkäytön lisääntymiseen. Määrärahapuutteiden vuoksi houkutus työllistämiseen kuntouttavalla työtoiminnalla kasvaa, vaikkei varsinaista kuntoutustarvetta ei olisi. Järjestöjen tarjoama palkkatukityö on usein seuraava askel kuntouttavan työtoiminnan jakson jälkeen. Jos tätä askelta ei enää ole tarjolla, tie avoimille työmarkkinoille ja ihmisten parempaan toimintakykyyn keskeytyy.

