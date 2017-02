Risto Kalliorinne Pohjois-Suomen PAMin aluepäälliköksi

Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja Risto Kalliorinne on valittu Pohjois-Suomen palvelualojen ammattiliitto PAMin aluepäälliköksi. Paikka vapautui aikaisemmin tehtävää hoitaneen Markku Saikkosen jäätyä opintovapaalle.

Kalliorinteellä on nyt ensimmäinen viikko takana uudessa työssä, Suomen suurimmassa ammattiliitossa.

– Iloisin ja rohkaistunein mielin aloitin. Meillä on innokas porukka, mikä on hyvä, sillä meillä on myös paljon töitä, Kalliorinne sanoo.

Pohjois-Suomen aluepäällikkönä Kalliorinne toimii Oulun ja Rovaniemen toimistojen PAMin työntekijöiden esimiehenä. Alueella on lähes 30 000 PAMin jäsentä yli 30 ammattiosastossa Oulusta Inariin.

– Pamilaisissa on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat ammattiyhdistyksen apua, sillä palveluala on hyvin sirpaleinen työkenttä. Vastaan paljon jäseniltä tuleviin tarpeisiin, Kalliorinne kertoo.

Palvelualoilla väärinkäytökset ja epämääräiset työolot eivät ole vieraita.

– Hoidan erilaisia palkkasaatavia ja epäasiallisten työsuhteiden purkamisia. Koitamme myös hankkia uusia jäseniä ja houkutella ihmisiä luottamusmiehiksi.

Viime vuoden lopussa PAMin jäsenmäärä oli yli 230 000.

– Meillä on tarvittaessa joukkovoimaa! Tämä on vahva liitto, Kalliorinne sanoo.

