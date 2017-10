Kellon Työväen Urheilijat on 80-vuotias liikuttaja

Pieni seura loistaa voimistelussa

Vuonna 1937 perustettu yleisseura Kellon Työväen Urheilijat viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan. Samaan aikaan seuran voimistelujaosto juhlistaa 40-vuotista taivaltaan. Kellon TU:n voimistelujaoston tavoitteena on tarjota jäsenistölleen liikunnan iloa ja elämyksiä sekä harraste- että kilparyhmissä. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret, joille tarjotaan jo lapsuudesta alkaen terveyttä edistävä harrastus, jonka muoto ja määrä elävät lapsen mukana. Jokainen harrastaja saa yksilöllistä kasvua, kehitystä ja taitotasoa tukevaa harjoitusta.

Vuosien varrella voimistelujaostosta on kasvanut seuran harrastajamääriltään suurin jaosto. Voimistelujaoston ryhmissä liikkuu ja harrastaa parhaillaan noin 250 2–17-vuotiasta lasta ja nuorta. Lisäksi tarjolla on yli 18-vuotiaiden joukkuevoimistelun kilparyhmä. Tänä syksynä Kellon TU:n voimistelujaostoon perustettiin seitsemän uutta harrasteryhmää ja lajivalikoimaa laajennettiin FreeGymillä ja maailmalla suurta suosiota keränneellä Rope Skippingillä eli naruhyppelyllä. Perinteisesti tyttöjen voimisteluun keskittyneessä jaostossa haluttiin saada myös pojat mukaan liikkumaan ja siihen tarpeeseen FreeGym vastasi erinomaisesti. FreeGymissä tytöt ja pojat pääsevät kehittämään vartalonhallintaa erilaisilla akrobatia- ja parkour-tempuilla.

Myös aikuiset liikkuvat

Lasten lisäksi voimistelujaostossa harrastavat myös aikuiset, mikä vahvistaa entisestään seuran ja perheiden välistä yhteistyötä. Voimistelijoiden äidit perustivat alkuvuodesta yli 35-vuotiaiden tanssillisen voimistelun joukkueen. Myös toinen aikuisten harrasteliikuntaa tarjoava ryhmä saatiin keväällä kasaan, kun joukko seuran valmentajia päätti palata rakkaan harrastuksen pariin omalla kokoonpanolla. Suurin osa harrastajista asuu seuran syntysijoilla Kellon alueella, joten Kellon TU on merkittävä kellolaisten ja haukiputaalaisten perheiden liikuttaja.

Kellon TU:n voimistelutoiminnalla on pitkät perinteet ja harrastajien määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Voimistelujaostossa harrastajat ovat yhtä suurta perhettä ja yhteishenki on vahva. Vanhemmat voimistelijat, jotka ovat pienten voimistelijanalkujen idoleja, oppivat huolehtimaan pienemmistä ja auttamaan heitä voimistelu-urallaan. Myös toisten kannustaminen on tärkeä osa seuran kasvatustyötä. Voimistelu-uran päättyessä iso osa harrastajista jää seuraan ohjaajiksi, mikä on yksi seuran vahvuuksista. Ohjaajia ja muita seuran toimihenkilöitä koulutetaan säännöllisesti, jotta harrastajat saavat laadukasta ja turvallista ohjausta ja ohjaajat pääsevät kehittämään osaamistaan.

Valoisa tulevaisuus

Vaikka Kellon TU on verrattain pieni seura, seuran kilpajoukkueet ovat menestyneet valtakunnallisesti, mikä on merkki laadukkaasta ja sitoutuneesta valmennuksesta.

Pitkästä historiasta huolimatta, tai juuri sen ansiosta, Kellon TU:n voimistelujaostossa katse on tiukasti tulevaisuudessa. Menestyvässä seurassa ei jäädä aloilleen vaan toimintaa kehitetään ja parannetaan koko ajan. Vuonna 2009 myönnetty Sinetti-laatusertifikaatti kannustaa pysymään hereillä ja tarkkailemaan omaa toimintaa, mutta myös innostaa kehittämään uutta. 40-vuotiaan voimistelujaoston tulevaisuus näyttää valoisalta.

Teksti: Satu Hämeenniemi

Kuvat: Jukka Hämeenniemi

Juttu kuuluu Kansan Tahdon verkkolehdessä julkaistavaan artikkelisarjaan, jossa esitellään pohjoissuomalaisia Työväen Urheiluliitto TUL:n seuroja ja niiden toimintaa.

