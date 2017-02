Kuntavaalistartit menestys Kainuussa

Kaksi autoa vilistää peräjälkeen Kainuun teitä kiireen vilkkaan. Siirtymäajaksi Vaalan ja Puolangan välille on laskettu tunti, mutta huonon liukkaan kelin johdosta tunti käy lyhyeksi. Kuitenkin tasan kello 14 kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas) astuu Puolangan Virkkulaan, jossa paikallinen vasemmistoväki odottaakin jo kansanedustajaa.

Puolangan Vasemmiston kuntavaalistartti on kerännyt paikalle pitkälle toistakymmentä kuntalaista ja aktiivista keskustelua kestää reilun tunnin ajan, sitten onkin lähdettävä kohti Suomussalmea. Näissä tunnelmissa vierähtivät edelliset kaksi viikonloppua Kainuussa, kun jokaisessa Kainuun kunnassa järjestettiin vasemmistoliiton kuntavaalistartit Kajaania lukuunottamatta.

Kainuun kaikki kunnat kierretty jo kertaalleen

Puolangan lisäksi kansanedustaja Sarkkinen vieraili viikonlopun aikana kuntavaalistarteissa Kuhmossa, Sotkamossa, Paltamossa ja Vaalassa. Lisäksi Kajaanissa ja Suomussalmella järjestettiin kainuulaisten kyselytunnit yhteistyössä Kansan Sivistystyön Liiton kanssa sekä Vasemmistonuorten tapaaminen Viinibaari Maria Peessä. Sarkkinen oli kahden tiiviin päivän jälkeen tyytyväinen tilaisuuksien antiin.

– Kainuulaiset ovat lähteneet aktiivisesti liikkeelle ja ehdokashankintakin vaikuttaa lähteneen äärimmäisen hyvin vauhtiin. On mukava vierailla puhumassa tilaisuuksissa, joissa on hyvä henki päällä, Sarkkinen totesi.

Sarkkisen tekemä havainto onnistuneesta ehdokashankinnasta pitää paikkansa, sillä uusia ehdokkaita on saatu mukaan koko Kainuussa molempina kuntavaalistarttiviikonloppuina. Edellisenä viikonloppuna Kainuuta kierrettiin Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Ristijärven osalta europarlamentaarikko Merja Kyllösen johdolla. Kajaanin Vasemmiston varsinainen kuntavaalistartti järjestettiin perjantaina. Tuolloin tilaisuudessa oli mukana vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig.

Kainuulaiset liikekannalla

Vaikka kaikkia tilaisuuksia ei pystytty järjestämään optimaalisimpaan aikaan kuntalaisten kannalta, saavutti vaalistarttikierros hyvin väkeä. Esimerkiksi Kuhmon torilla anivarhain lauantaina järjestetyssä tilaisuudessa oli likimain sata kävijää ja aamukahvitilaisuus Paltamon Nesteelläkin tavoitti toistakymmentä paltamolaista.

Vaikka jokaisessa kunnassa on omat kuumat puheenaiheensa, oli ihmisten huulilla erityisesti sote- ja koko maakuntauudistus, nyttemmin jo kaatunut liikenneministeri Anne Bernerin tieverkkoyhtiö sekä hallituksen leikkauspolitiikka. Myös nuorten syrjäytymisestä ja hoitajamitoituksen leikkaamisesta käytiin värikästä keskustelua monilla paikkakunnilla.

– Vanhukset ovat rakentaneet tämän maan ja kyllä meidän heidät pitää kunnolla hoitaa, ennen kuin päätyvät sinne suntion kortistoon, Paltamon Vasemmiston puheenjohtaja Veijo Mikkonen totesi Nesteellä pidetyssä kuntavaalistartissa.

Ehdokashankinta jatkuu helmikuun loppuun

Vaikka ehdokasasettelu on edennyt lupaavasti, jatkuu se koko Kainuussa aina helmikuun loppuun saakka. Kaikissa kunnissa on tavoitteena saada ehdokkaita vähintään saman verran kuin viime kuntavaaleissa. Osassa kunnista tähän tavoitteeseen on päästy jo nyt. Jo tässä vaiheessa monia on ilahduttanut nuorten esiinmarssi: esimerkiksi Kajaanissa vasemmistoliitto on saanut moninkertaistettua nuorten ehdokkaiden määrän viime vaaleihin verrattuna.

– Kajaanissa on asettunut ehdolle yhteensä seitsemän nuorta ehdokasta, kun nuoria oli viime vaaleissa ehdolla Vasemmiston listalla kaikkiaan kaksi, Kajaanin Vasemmistonuorten puheenjohtaja Petja Korkkonen kertoi.

Kuntavaaliehdokkuudesta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä oman kuntansa Vasemmiston aktiiveihin tai pohjoisten piirien toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotunkiin.

