Vain maailman paras kelpaa Kainuun parhaaksi

Työväen Urheiluliitto on taas uusinut aluetoimintaansa. Kun pohjoisen Suomen kaksi liiton työntekijää olivat välillä aluejohtajia ja työt oli jaettu sisällöllisesti, niin nyt on palattu toiminnanjohtajiin eli Lapilla on omansa, Oulun ja Kainuun piireillä yhteinen.

TUL:n Kainuun piirihallituksen kokouksessa Kajaanin Keilakeskuksella aluetoiminnan jatkuva soutaminen ja huopaaminen sai tiukkaa arvostelua. TUL:n peruslinjauksia kuntoliikunnasta ja tasapuolisista liikuntamahdollisuuksista kaikille pidettiin oikeina, mutta toimintatapaan Kainuussa halutaan muutos.

Sen sijaan, että liiton taholta asetetaan muodollisia tavoitteita, kainuulainen TUL:n seuraväki haluaa lähtökohdaksi paikalliset tarpeet ja voimavarojen kohdentamista sen mukaisesti.

Pontta vaatimuksille on. Kun Kainuun piiri keväällä taas palkitsee parhaita urheilijoitaan, niin tyrkyllä on maailmanmestaritasoa. Se vähemmin meriitein ei TUL-Kainuun parhaaksi ole viime vuosina päässyt.

Kainuun TUL:n seuroissa huippu-urheilun terävin kärki on voimailussa, Sotkamon Visan ja Kajaanin Kuohun edustajissa, mutta myös maakunnan suurin, laajinta junioritoimintaa pyörittävä jalkapalloseura Kajaanin Haka on perinteikäs TUL:n seura.

Seuratoiminnassa tapahtuu sukupolvielämistä, pari vanhaa TUL:n seuraa lepää laakereillaan ja esimerkiksi Kajaanin Jousen lopahtamassa ollut toiminta on siirtynyt piirin uusimman seuran JTU:n alle.

JTU eli Jormuan Tarmokkaat Urheilijat on puhaltanut muutenkin nuorisotoimintaa puhtia. Vuoden 2017 alkusyksyn Liikkeelle-tapahtuma kokosi Kajaanin Vimpelinlaaksoon yli 400 pääosin nuorta osanottajaa ja ensi syyskesän tapahtuma on jo suunnitteilla, Vimpelinlaakson urheilukeskus varattu näyttämöksi 11. elokuuta 2018.

TUL 100 vuotta ja Barentsin talvikisat Kajaaniin 2020

Kun Suomi 100 -juhlavuotta on vietetty, niin kaukana ei ole myöskään TUL 100. Virallinen ajankohta on tammikuulla 2019, mutta Kainuussakin isoja TUL:n seurojen tapahtumia järjestetään jo tänä vuonna TUL 100 -logon alla.

Tarkoitus on, että nimike kattaa esimerkiksi voimanoston maakuntaottelun, Kuohun kesäisen Kamppailuareenan Kajaanin Raatihuoneentorilla, Boxing Night -nyrkkeilyt ja monta muutakin.

Vuonna 1933 toimintansa aloittanutta Kajaanin Kuohua edeltänyt, lapualaisvuosina väkisin lakkautettu Kainuun vanhin työläisurheiluseura Kajaanin Kisa oli yksi TUL:n perustajista ja TUL:n seuraaville liittojuhlille Helsinkiin kesäkuussa 2019 kainuulaisia aikoo matkata isompi joukko.

Mutta sitä ennen tapahtuu paljon. Parhaillaan valmistellaan jo keväälle omaa nuorten talvitapahtumaa Kajaaniin koulujen hiihtolomien tienoille. Kainuun piirissä on oma erikoisseura Kajaanin Hiihtäjät ja Kuohulla oma laskettelurinnekin.

Ja melkoinen kansainvälinen urakkakin on jo näköpiirissä. Koko pohjoisen kalottialueen parhaat talviurheilijat Venäjää myöten saapuvat Kajaaniin 27.–29. maaliskuuta vuonna 2020 Barentsin Talvikisoihin, jotka ensi keväänä ovat Ruotsin Luulajassa.

Teksti ja kuvat: Aki Räisänen

Juttu kuuluu Kansan Tahdon verkkolehdessä julkaistavaan artikkelisarjaan, jossa esitellään pohjoissuomalaisia Työväen Urheiluliitto TUL:n seuroja ja niiden toimintaa.

