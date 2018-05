Martti Korhonen halukas jatkamaan Eläkeläiset ry:ssä

Oululainen Martti Korhonen on valmis toiseen kolmivuotiskauteen Eläkeläiset ry:n puheenjohtajana. Järjestön edustajakokous pidetään 28.-29. toukokuuta Varkauden Kuntorannassa. Muita puheenjohtajaehdokkaita ei yhdistyksistä ole tiettävästi esitetty. Korhonen on entinen pitkäaikainen Vasemmiston kansanedustaja ja vaikuttaa nykyään muun muassa Oulun kaupunginvaltuustossa.

Korhosen mukaan päättyvä kausi on ollut järjestön eri tasoilla aktiivinen. Keskustoimiston työntekijöistä puolet on vaihtunut uusiin.

– Muutos on onnistunut hyvin, nyt meillä on nuoria tekijöitä kokeneitten rinnalla.

Muiden eläkeläisjärjestöjen tavoin Eläkeläiset ry:ssä on pyritty monin keinoin hankkimaan jäseniksi uusia eläkeläisiä.

– Yhteistyö ammattiyhdistysliikkeen kanssa on yksi tapa, Korhonen kertoo.

Eläkeläisväestön edunvalvonta on ollut järjestössä isossa roolissa.

”Isona ilmiönä on noussut esiin iäkkäiden ihmisten yksinäisyys.”

– Eläkeläisköyhyys on todella paha ongelma. Lääkekulujen omavastuiden, sähkönsiirtomaksujen ja vuokrien korotukset ovat kasvattaneet eläkeläisten menoja, ja tulopuolella käteen jäävä osa pienenee ja pienenee. Isona ilmiönä on noussut esiin iäkkäiden ihmisten yksinäisyys. Näissä asioissa järjestöllämme riittää jatkossakin töitä, Korhonen sanoo.

Varkauden edustajakokoukseen on tulossa 138 paikallisyhdistysten ja 14 aluejärjestön lähettämää edustajaa. Henkilövalintojen lisäksi kokous hyväksyy kannanottoja ja toimintalinjat tuleville vuosille. Edustajakokoukselle on tehty yli 180 aloitetta, joiden aihepiireistä suurimmat ovat köyhyys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja asiakasmaksut. Eläkeläiset ry on Suomen vanhin valtakunnallinen eläkeläisjärjestö.

