Merja Kyllönen: Euroopan parlamentissa käsitellään nyt jätepakettia, arktista aluetta ja ympäristösopimuksia

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen raportoi Euroopan parlamentissa olevan tällä viikolla käsittelyssä merkittäviä ympäristöalan aloitteita. Europarlamentissa käsitellään muun muassa kiertotaloutta, eli jätteen vähentämistä panostamalla materiaalien uusiokäyttöön, elohopean käytön rajoittamista, kanin kasvatuksen vähimmäisvaatimuksia sekä EU:n kiinnostusta osallistua arktisen alueen päätöksentekoon etenkin ympäristöasioissa.

Euroopan parlamentin jätepaketti

Tiistaina 14.3.2017 Euroopan parlamentissa Strasbourgissa äänestetään komission ns. kiertotalouspaketin ensimmäisestä osasta, joka käsittelee romuajoneuvoja, paristoja, akkuja, sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, kaatopaikkoja ja jätteitä sekä pakkauksia ja pakkausjätteitä. Jätepaketilla määritellään kierrätys- ja uudelleenkäyttötavoitteet ja sillä tarkistetaan myös jätteen määrittelyjä ja laskentaa. Ehdotus pitää sisällään myös ehdotuksen laajennetun tuottajavastuun yleisvaatimuksista. Ympäristövaliokunnassa ehdotukseen vaadittiin sitovia jätteiden vähennystavoitteita sekä entistä tehokkaampaa eri resurssien käyttöä, mikä hyödyttäisi niin ympäristöä, terveyttä kuin uusien innovaatioiden syntyä. Tämän vuoden aikana komissiolta odotetaan vielä uutta muoveja koskevaa strategiaa sekä ehdotusta veden uudelleenkäytöstä.

Elohopea-asetus

Ehdotuksen tärkeänä tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä ilmaan, veteen ja maaperään kohdistuvilta elohopeapäästöiltä. Asetus kattaa elohopean koko elinkaaren louhinnasta elohopeajätteen käsittelyyn ja koskee elohopean käyttöä kaikenkattavasti, teollisuusprosesseista hammasamalgaamiin. – Tämä asetus sekä elohopean käyttöä koskeva Minamatan elohopeasopimus ovat Suomelle ja arktisille maille erityisen tärkeä, koska elohopea on kaukokulkeutuva ja polaarialueille kertyvä myrkyllinen aine. Sopimuksen voimaantulo edellyttää 50 maan ratifiointia, minkä arvioidaan täyttyvän kesään 2017 mennessä.

Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset

Tämän viikon täysistunnossa äänestetään tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimuksista. Mietinnössä pyydetään komissiota parantamaan kanien hyvinvointia ja esittämään lainsäädäntöehdotuksia vähimmäisvaatimusten asettamiseksi. Kanit ovat EU:ssa toiseksi yleisin tuotantoeläin, vuosittain EU:ssa teurastetaan 320 miljoonaa kania. Arvioiden mukaan lähes kaikkia kaneja pidetään oloissa, jotka eivät täytä edes olemassa olevia direktiivejä. Mietinnön ehdotuksia tukevat tutkijat ja eurooppalainen eläinlääkäriliitto.

– Ihmisten ja eläinten hyvä kohtelu eivät ole toisilleen vastakkaisia – tarvitsemme lainsäädäntöä jotta nykyisten tuotantotapojen vakaviin hyvinvointiongelmiin voidaan puuttua”, Merja arvioi.

Ympäristökärki arktiseen

Torstaina parlamentti äänestää arktista aluetta koskevasta parlamentin oma-aloitemietinnöstä, joka on jatkoa komission vuoden 2016 huhtikuussa julkaisemalle arktiselle tiedonannolle.

– Arktisen alueen mahdollisuudet ja haasteet yhdistettyinä globaaleihin ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin vaativat sitä, alueen eri toimijoiden, kuten myös EU:n arktisten linjausten ja politiikkojen pitää olla laadittuja ympäristönäkökulmat edellä. Kansainvälinen sopiminen nähdään myös Euroopan parlamentin mietinnössä erityisen tärkeänä, Merja Kyllönen raportoi.

Tämän vuoden toukokuussa Suomi aloittaa kaksivuotiskauden arktisen neuvoston puheenjohtajana, minkä vuoksi myös parlamentin mietintö on herättänyt jonkin verran huomiota – myös huolta – Suomessa. EU on hakenut tarkkailija-asemaa Arktisessa neuvostossa, mutta sen hakemus on vielä toistaiseksi hylätty. Komissio asetti sen jälleen tavoitteekseen, sillä Arktista neuvostoa pidetään tärkeimpänä alueen eri yhteistyöelimistä, ja parlamentti on tukemassa tätä tavoitetta.

– Parlamentin raportissa huomiota haluttiin kiinnittää luonnonvarojen hyödyntämistä mietittäessä erityisesti alueen alkuperäisen väestön oikeuksiin ja tarpeisiin, jotta esimerkiksi perinteinen elinkeinonharjoittaminen olisi edelleen mahdollista, Merja Kyllönen kertoo.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät arktisella alueella huomattavasti muuta maailmaa nopeammassa tahdissa. Toisaalta haasteena ovat alueella asuvien ja elävien ihmisten toimeentulo, sekä se, kuinka alueen mahdollisuuksia voi hyödyntää kestävällä tavalla. Alueelle on sen haastavien olosuhteiden vuoksi erittäin vaikea houkutella pysyvää, koulutettua työvoimaa, ja siksi infrastruktuurin kehittäminen ja työpaikkojen luominen on haasteellista, Merja Kyllönen sanoo.

Mietinnössä vaaditaan arktisen alueen eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Siinä tuetaan Euroopan komission esitystä siitä, että alueen asioita pohtimaan perustettaisiin sidosryhmäfoorumi, jossa paikallisilla toimijoilla olisi keskeinen rooli. Sidosryhmäfoorumi nähdään hyvänä kanavana levittää tietoisuutta myös niistä eri keinoista, joilla EU voi auttaa alueen kehittämistä parantamalla liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä, sähköverkkoja sekä tukemalla pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joissa esimerkiksi kehitetään kylmien ilmanalojen cleantech-ratkaisuja. Ympäristönäkökulmien lisäksi arktisen alueen kehitystä haastaa myös lisääntyvä kansainvälinen geopoliittinen kiinnostus, mikä näkyy myös siellä tapahtuvan sotilaallisen liikehdinnän lisääntymisenä.

– Raportin painopiste on rauhanomaisessa kansainvälisessä yhteistyössä. EU:ssa eniten huolta on aiheuttanut Venäjän toimet alueella, mutta Kiinankin lisääntynyt kiinnostus alueeseen on huomioitu, joskin Kiinan intressit liittyvät ainakin vielä toistaiseksi suurimmalta osalta liikenneyhteyksiin ja taloudellisiin hyötyihin. Venäjän kanssa tapahtuvaa yhteydenpitoa halutaan pitää yllä arktisen alueellisen yhteistyön puitteissa. GUE/NGL -ryhmä tukee tällaista lähtökohtaa, mutta kritisoi sitä, että huomio kohdistui ainoastaan Venäjän toimiin alueella, vaikka useat muutkin toimijat, kuten Nato, osallistuvat myös alueen militarisointiin, Merja Kyllönen kertoo.

– EU:n olisi jo omankin edun vuoksi tuettava kansainvälistä, rauhanomaista vuoropuhelua alueella kaikin mahdollisin keinoin. Valtiotason keskustelujen lisäksi erityisen tarkkaan on syytä kuunnella paikallisia toimijoita, joilla on vuosikausien, jopa vuosikymmenten kokemus rajat ylittävästä yhteistyöstä. Viime vuoden pakolaisaaltoon ja pohjoiseen reittiin liittyen Euroopassa liikkui myös huhupuheita, jotka olivat omiaan lisäämään turvattomuutta ja epäluuloisuutta. Mielestäni yksi EU:n omista vastuista rauhantyön edistämiseksi on tunnistaa huhupuheiden ja todellisuuden väliset erot, Merja Kyllönen sanoo.

