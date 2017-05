Oikeudenmukaisuuden vaade vahvistui

Porvarihallituksen varjo ei nöyristänyt puheita Suomen sadantena vappuna

Pohjois-Suomessa vappua juhlistaneita kuritti kirpakka keli navakkoine tuulineen, mutta vasemmiston tapahtumat kokosivat komeita osanottajamääriä.

Vapun juhlapuheissa korostuivat oikeudenmukaisuuden ja välittämisen vaatimukset. Porvarihallitus sai kuulla kunniansa pitkin pohjoista.

Huotari: Kiire tulee kalliiksi

Oulussa puhunut Anne Huotari vaati sote-uudistukseen porrastusta, jotta Kelan toimeentulotukikaaoksen kaltaiselta tilanteelta voitaisiin välttyä.

Pohjois-Pohjanmaan sote-palveluita valmistelevan ohjausryhmän varapuheenjohtajana toimivan Huotarin mielestä järkevintä olisi toteuttaa ensin sote- ja maakuntauudistus 2019 alkaen ja hylätä perustuslakiongelmia sisältävä valinnanvapausmalli. Vasta sen jälkeen, kun uusi sote olisi saatu toimimaan, katsottaisiin, olisiko palvelusetelijärjestelmän laajentaminen nykyisestä tarpeen.

– Me vasemmistossa kannatamme soten maakuntamallia, mutta ihmettelemme, miksi siihen pitää sotkea kiireellä valinnanvapauden nimissä toteutettava yksityistäminen, koska se tulee kalliiksi ja sotkee hoitoketjut, Huotari totesi.

Sipilän hallituksen valinnanvapausmalli pakottaa maakunnan yhtiöittämään julkiset palvelut ja hyödyttää Huotarin mielestä eniten suuria terveysyrityksiä, joita ei kiinnosta järjestää sote-keskuksia pieniin kuntiin. Toisinkin voitaisiin toimia.

– Oulun seudulla on todella paljon maailmanlaajuista osaamista, mitä pitäisi hyödyntää julkisten palvelujen parantamisessa. Hyviä käytäntöjä löytyy myös Kainuun sotesta ja Eksotesta, joissa maakunnallinen sote on ollut jo pitkään.

Said Ahmed: Luottamusta ja rakkautta

– Tarvitsemme panostuksia koulutukseen ja innovaatioihin, tukea kansainvälistymiseen yrityksille ja niin edelleen. Eli juuri sellaisia asioita joita hallitus ja persut tällä hetkellä vastustavat ja joista he leikkaavat, sanoi Kemissä puhunut vasemmistoliiton puoluevaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Suldaan Said Ahmed.

Hän muistutti, että Suomi on aina ollut kansainvälinen maa, ja kansainvälistyy yhä.

– Meidän ei kannata pakottaa kaikkia samaan muottiin, siitä seuraa vain kärsimystä ja tylsää kulttuuria.

Said Ahmedin mukaan suomalaisista vain perussuomalaiset kannattajineen pitävät maahanmuuttoa erittäin merkittävänä poliittisena kysymyksenä.

– Persut tekevät politiikkaa, jonka peruspointtina on, että monimutkaisiin asioihin on yksinkertaisia ratkaisuja. He sanovat, että Suomella menee huonosti ja se on maahanmuuton syytä. On houkutteleva valhe ajatella, että maailman menon voi selittää noin yksinkertaisesti. Poliitikoilta vaatii paljon enemmän selkärankaa sanoa, että itse asiassa tämä juttu on aika monimutkainen, eivätkä talousongelmat ratkea sillä että laitetaan rajat kiinni.

Said Ahmed kehotti kemiläisiä pitämään kiinni kaupungin pitkästä historiasta pakolaisten vastaanottajana.

– Jos tänne tulleet pakolaiset otetaan lähtökohtaisesti ongelmana, niin heistä tulee ongelma, mutta jos heidät toivotetaan tervetulleiksi ja otetaan mukaan yhteisöön, niin kotoutuminen on helpompaa ja heistä tulee kunnon kansalaisia ja kemiläisiä. Tämä maa ei nouse vastakkainasettelulla ja vihaa lietsomalla vaan luottamuksella ja rakkaudella.

Sarkkinen: Suomea rakennetaan yhdessä

Rovaniemellä puhunut vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen korosti oikeudenmukaisuuden merkitystä talouspolitiikassa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa.

– Porvarihallitus on unohtanut, että tätä maata rakennetaan yhdessä. Hallituksen politiikka on ottaa niiltä, joilla ei ole juuri mitään ja antaa niille, joilla on jo paljon. Osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus piilottaa omistuksia hallintarekistereihin, massiiviset veronkevennykset suunnataan suurituloisille ja sosiaaliturvaa nakerretaan vähän joka nurkalta, Sarkkinen sanoi.

– Me vasemmistossa haluamme, että tätä maata rakennetaan jatkossakin yhdessä ja kaikki pidetään mukana.

Sarkkinen puhui myös Arktisen alueen merkityksestä. Suomi aloittaa Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana kuluvan kuukauden aikana.

– Arktisen alueen painoarvo kasvaa koko ajan. Pohjoisen jääpeitteen hupeneminen ilmaston lämpenemisen seurauksena johtaa siihen, että yhä useammat maat kiinnostuvat alueesta. Kiina on jo Arktisen neuvoston tarkkailijajäsen ja koko Itä-Aasia on kiinnostunut alueesta. Suomi voi käyttää puolueetonta asemaansa ja rakentavaa ulkopolitiikkaa vakauden edistämiseksi pohjoisilla alueilla.

Kortelainen: Eikö mitään ole opittu?

Kajaanin Raatihuoneentorilla puhunut Kainuun Vasemmiston varapuheenjohtaja Miikka Kortelainen muistutti, että satavuotiaan Suomen alkutaipaleella yhteiskunnan jännitteet johtivat suureen murhenäytelmään, luokkasotaan. Kortelainen kysyi, eikö mitään ole opittu.

– Näen edelleen paljon jännitteitä, vihaa, katkeruutta ja ajoittain surukseni myös suoranaista väkivaltaa. Surullista, Kortelainen totesi.

– Omasta kohtalostaan katkerat kansalaiset kiertävät katupartiossaan. Nettifoorumeilla kirjoitellaan törkeyksiä anonyymisti. Poliitikot laukovat puolivillaisia kommentteja, jotka ovat bensaa vihan, rasismin ja suvaitsemattomuuden liekkeihin.

Sipilän johtamalla hallituksella olisi Kortelaisen mukaan avaimet käsissään eriarvoisuuden kasvun hillitsemiseksi, mutta ne jäävät käyttämättä. Hänen mukaansa hallitus toimii päinvastaisesti, kun se lisää eriarvoisuutta leikkauksillaan ja toimeentulon heikennyksillään.

– Juha Sipilän johtama hallitus voi asettaa vaikka minkälaisia työryhmiä pohtimaan yhteiskunnan eriarvoistumiskehitystä, jos se kuitenkin tekee samaan aikaan politiikkaa, joka lisää eriarvoistumista, tuloeroja ja terveyseroja.

Hänninen: Omaa oksaa sahataan poikki

Iissä ja Kalajoella puhunut vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen suomi hallituksen tekemää koulutuspetosta.

– Ennen eduskuntavaaleja kaikki eduskuntapuolueet lupasivat, että koulutuksesta ei enää leikata. Mitä vaalien jälkeen oikein tapahtui? Koulutukseen osoitetaan historialliset satojen miljoonien eurojen leikkaukset! Koulutuslupauksesta tuli koulutuspetos. Petos, jonka lapsemme ja nuoremme maksavat korkojen kanssa takaisin, Hänninen sanoi.

Hän kysyi, onko Suomella varaa menettää laaja nuorten joukko, kun viidennes alle 25-vuotiaista nuorista miehistä on jo nyt yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolella, vailla työ- tai koulutuspaikkaa.

– Järkevintä olisi perua leikkaukset ja panostaa osaamiseen sen sijaan, että sahaamme omaa oksaamme poikki, Hänninen totesi.

– Täällä Pohjois-Pohjamaalla, nuorten maakunnassa, pitkien välimatkojen ja huonojen kulkuyhteyksien näkökulmasta aloituspaikkojen väheneminen ja keskittäminen vaarantavat koulutuksen tasa-arvon ja lisäävät alueellista eriarvoistumista. Jos koulutus loppuu esimerkiksi Taivalkoskelta ja Pudasjärveltä, tarkoittaa se sitä, että nuoren on hakeuduttava entistä kauemmas kotoaan halutessaan opiskella luonnonvara-alan koulutusta. Tässä ei ole mitään järkeä, ei nuoren kannalta, mutta ei myöskään Suomen työllisyyden kannalta.

Kuvagalleria: Oulun vapputunnelmia. Kuvaaja Tero Kaikko.

Video: Oulun vappumarssi. Kuvaus ja leikkaus Samuel Richards, ääni Elina Moshnikoff.

