Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto haluaa remontoida sote-uudistuksen ennen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä sote-uudistuksessa on edettävä harkiten ja kaikkien kansalaisten etu huomioiden. Piirijärjestön mukaan uudistuspaketti on remontoitava ennen päätöksiä.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä sote-uudistuksessa on edettävä vaiheittain. Ensin on korjattava julkiset terveyskeskukset ja hoitoketjut toimimaan nykyistä paremmin, joustavammin, tiimipohjaisesti, lääkärien ja koko henkilökunnan kunnollisella ammattitaidolla ja yhteistyöllä sekä selkeämmillä tehtävillä.

– Kansalaisilla on valtava määrä kokemuksia terveydenhoitopalveluiden toimimattomuudesta. Vaikeudet päästä erikoissairaanhoidon tutkimuksiin on tuttu ongelma. OYS:n päivystyksen toimintamalli on varsinainen murheenkryyni, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja Veli Paasimaa toteaa.

– Vasta tämän jälkeen voidaan pohtia yksityisen roolia kuviossa. Nyt ovi avataan veroparatiisifirmoille vailla tietoa tulevasta, Paasimaa sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä sote-uudistuksen kivijalkana on oltava julkinen terveydenhoito.

– Vain siten turvataan monipuolinen ja riittävä erikoisosaaminen ja siinä tarvittavat laitteet. Epämääräinen yhtiöiden valinnanvapaus ei tätä turvaa ja on eettisestikin arveluttavaa. Käytännössä kyseessä on pakkoyhtiöittäminen ja –yksityistäminen, joka samalla lisää valtavasti byrokratiaa.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mukaan suunnitellun sote-uudistuksen riskejä on erikoisosaamisen menettäminen pieniksi yksiköiksi yksityisille yhtiöille. Esitetty julkisten terveyspalvelujen yhtiöittäminen sekoittaa rakennetta entisestään. Tilaaja-tuottaja -mallista on todella huonoja kokemuksia ja esimerkiksi Oulussa siitä luovuttiin.

– Maakuntamalliin suunniteltu julkisten palveluiden yhtiöittäminen vaarantaa hajanaisuudellaan maakunnan roolin toimeenpanijana, lupien myöntäjänä ja toiminnan ohjauksessa, Paasimaa sanoo.

Piirijärjestö muistuttaa lisäksi, että tulevaisuudessa maakunta ei voi heti hallita toiminnan kokonaisuuksia ja ohjata ja joissakin tapauksissa myös valitusten hidastamana kilpailuttaa yksityisiä yrityksiä.

