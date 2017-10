Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: kolkuttavatko lomarahaleikkaukset hallituksen omaatuntoa?

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto vaatii hallitusta perumaan kuntien ja valtion työntekijöiden lomarahaleikkaukset, joita se aikoo tehdä vielä vuosina 2018 ja 2019. Leikkaukset koskevat pääosin naisvaltaisia hyvinvointialoja ja ovat kohtuuttomia. Esimerkiksi hoitotyössä työskenteleviltä Sipilän hallitus leikkasi lomarahaa lähes 400 euroa.

– Pitävätkö hallitusherrat Sipilä, Orpo ja Soini oikeudenmukaisena ja tasapuolisena sitä, että näiltä samoilta pienituloisilta työntekijöiltä leikataan kolme kertaa 400 euroa? Nämä leikkaukset heikentävät kiinnostusta hakeutua töihin julkiselle sektorille ja siten vaarantavat hyvinvointipalvelujen tulevaisuuden, piirijärjestö toteaa kannanotossaan.

Köyhien nöyryyttäminen lopetettava

Sipilän hallituksen toimet ovat lisänneet valtiovarainministeriönkin laskelmien mukaan tuloeroja. Hallitus on leikannut muun muassa kaikkein pienituloisimpien sosiaaliturvaa jäädyttämällä indeksikorotukset, joilla pitäisi korvata elinkustannusten, kuten vuokrien ja terveyskustannusten nousua. Työmarkkinatuella olevien työttömien kiinteä 20 %:n verotus on kohtuuton. Työmarkkinatuen tulisi olla normaalin verotuksen piirissä.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto vaatii Sipilän hallitukselta köyhien nöyryyttämisen lopettamista.

– Pienituloisten selviytyminen maksuistaan on vaikeutunut ja se on aiheuttanut luottokelpoisuuden menetyksiä. Vakuutusyhtiöt eivät myönnä kotivakuutusta heille lainkaan. Kotivakuutus on usein pakollinen edellytys vuokra-asunnon saamiselle. Siksi kotivakuutuksesta tulee tehdä lakisääteinen vakuutus, jolloin vakuutusyhtiön on se pakko myöntää ja se lasketaan toimeentulotuessa menoksi, piirijärjestö vaatii.

