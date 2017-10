Presidenttiehdokas Kyllönen on rauhanvälittäjä

Työväen Syyspäivillä omalle väelle esittäytyi eduskunta- ja ministerityöstä sekä europarlamentista tuttu presidenttiehdokas Merja Kyllönen. Hänen kampanjansa keskeiset teemat ovat Suomen liittoutumattomuus, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen.

Vasemmiston Merja Kyllönen on presidenttiehdokkaista ainoa, joka on allekirjoittanut ydinasekieltosopimusta vaativan vetoomuksen. Samaa vaatimusta ajava kansanliike sai juuri Nobelin rauhanpalkinnon!

– Rauhanvälitys on valitettavasti unohdettu Suomessa, jossa ollaan suorastaan kontallaan Natoon päin, arvosteli Kyllönen. Hän piti erittäin ikävänä sitä, että Suomen poliitikkojen enemmistö on vaahtopäinä menossa puolustusunioniin, jota EU:n ”isot sedät” ovat rakentamassa. Hanke on pahassa ristiriidassa EU:n rauhanprojekti-ajattelun kanssa.

– Me vasemmistossa uskallamme puhua rauhasta ja köyhyydestä. Kouluttamattomuus, nuoret kouluttamattomat miehet, on suurin turvallisuusuhka esimerkiksi Brysselissä, eikä se uhka korjaudu Natolla. Asejärjestelmiin sijoitettavat miljardit ovat kaikkialla poissa koulu- ja sosiaalipalveluista.

Kyllönen uskoo, että rauhalle ja solidaarisuudelle on maailmalla paljon kysyntää.

-Vaalikamppailussa olen vaihtoehto vanhasille ajatuksille. Eikä minua helpolla lyödä kanveesiin, sen verran olen liikennemiesten kanssa treenannut maalla, merellä ja ilmassa, Kyllönen nauratti kuulijoitaan Rokualla.

