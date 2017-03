Punaista kultaa

Metsässä on paljon tekemätöntä työtä. Samanlaista tekemätöntä työtä on joka puolella. Esimerkiksi keittiössäni on likaisia astioita, jotka pitäisi tiskata. Myös minut vallannut näläntunne osoittaa, että jonkun pitäisi laittaa minulle ruokaa.

Mikäli en selviydy näistä omista työllisyyshaasteistani, kuolen nälkään. Myös metsät kuolevat, jos ne eivät selviydy omista haasteistaan. Töitä siis riittää, mutta kuka ne tekee? Metsät eivät kuitenkaan ole mikään mikropizza, jonka saa parissa minuutissa valmiiksi. Metsien ongelmaksi ei muodostu töiden vähäisyys, vaan se, että siellä olevasta työstä pitäisi maksaa palkkaa.

Mikäli pidämme suomalaisia metsiä paikallisena hiilidioksidin keskuspankkina, täytyy muistaa, että toisin kuin oikea keskuspankki, metsä ei luo omaa hiilidioksiaan tyhjästä. Puun kaataminen ei luo hiilidioksidia pätkääkään. Hiilidioksidin vapautuminen perustuu kemialliseen prosessiin – pääsääntöisesti joko palamiseen tai lahoamiseen. Puu ei vapauta yhtään enempää hiilidioksidia palaessaan kuin lahotessaan.

Ilmakehän hiilidioksidipäästöjen kannalta olisikin pitkässä juoksussa parempi, että puusta tuotettaisiin pitkäkestoisia puunjalostustuotteita, kuten esimerkiksi hirsiä ja metsät uudistettaisiin samalla. Luonnontilaisia, metsälain kymppipykälän alaisia tai METSO-ohjelmaan kuuluvia metsiä ei tulisi kuitenkaan koskaan sekoittaa talousmetsien käyttöön. Metsien suojelussakin siis joutuu tekemään palkkansa eteen paljon töitä.

Ilmakehän hiilidioksidipäästöjen kannalta olisi pitkässä juoksussa parempi, että puusta tuotettaisiin pitkäkestoisia puunjalostustuotteita, kuten esimerkiksi hirsiä ja metsät uudistettaisiin samalla.

Uusien biojalostamoiden demonisointi vertaamalla näitä vanhoihin sellutehtaisiin on yhtä absurdia kuin vertailu minun polkupyöräni ja kuuraketin välillä. Tekniikka on kehittynyt ja vaikka molempien lopputuotteet osittain muistuttavat toisiaan, niillä tehdään kuitenkin eri asioita ja eri tavoin. Vai osaako joku uskottavasti kertoa, kuinka haitallinen ympäristölle on esimerkiksi nanosellu?

On tärkeää luoda sellaiset olosuhteet, joissa ihmisille on töitä. On myös tärkeää luoda työväenliikkeelle sellaiset olosuhteet, jossa se voi olla olemassa. On tärkeää tietää mitä työväenliike on. Me emme ole mikään vihreiden tai demareiden apupuolue. Me olemme eduskunnan ainoa oikea työväenpuolue. Me olemme koko kansan liike. Ja meidän värimme on punainen.

Kommentit