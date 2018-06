Sarkkinen kysyy hallitukselta kurdien palauttamisesta Iraniin

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas) kysyy hallitukselta, miten poliittisesta toiminnasta johtuvan vainon uhka otetaan huomioon turvapaikkamenettelyssä. Kirjallisen kysymyksen taustalla on yhdeksän vuotta Suomessa asuneen ja työskennelleen Behdadin tapaus, josta Kansan Tahto kertoi viime viikolla.

Salanimellä Behdad kutsuttua kurdiaktivistia ollaan palauttamassa Suomesta Iraniin, vaikka häntä odottaa Iranissa todennäköisesti vaino hänen poliittisen aktiivisuutensa tähden. Hän on toiminut kurdien oikeuksien puolesta Iranissa ja Suomessa. Behdadin perhettä on tämän vuoksi häiritty Iranissa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Iranissa on tuomittu kuolemaan henkilöitä, joita on syytetty ainoastaan yhteyksistä kurdijärjestöihin. Suomesta turvapaikan saanut kurdi kidutettiin kuoliaaksi Iranissa viime vuonna.

Behdad on perustellut turvapaikkahakemusta myös islaminuskosta luopumisella. Korkein hallinto-oikeus on aiemmin todennut, että tästä voi Iranissa seurata vainoa tai epäinhimillistä kohtelua, jopa kuolemantuomio.

– Nyt uhkaava maastapoistaminen koettelee ihmisten uskoa suomalaisen maahanmuuttopolitiikan johdonmukaisuuteen, inhimillisyyteen ja kykyyn tunnistaa vainon uhka, Sarkkinen perustelee kysymystään.

Sarkkisen mukaan Behdadin tapaus tuo esiin monia ongelmia Maahanmuuttoviraston toiminnasta ja Suomen turvapaikkapolitiikasta. Viraston turvapaikkapuhutteluissa ei pyritä saamaan yksityiskohtaista tietoa turvapaikkaperusteista ja turvapaikanhakijoiden antamat tiedot lähtökohtaisesti kyseenalaistetaan. Myös turvallisuustilannetta kuvaavaa maatietoa käytetään ennemmin hakijoita vastaan kuin puolesta. Lisäksi turvapaikanhakijoiden oikeutta oikeusapuun ja avustajan käyttöön on huononnettu.

Puhutteluissa on ollut soranin kielen tulkki vaikka Behdadin äidinkieli on kurmandzi.

Behdadin tukijat pitävät hänen turvapaikkapuhutteluaan puutteellisena avustajan puuttumisesta johtuen. Osassa Maahanmuuttoviraston ja poliisin puhutteluissa on myös ollut soranin kielen tulkki vaikka Behdadin äidinkieli on kurmandzi. Poliisin suorittamassa puhuttelussa on ollut suoranaisia virheitä, joita on jouduttu korjaamaan myöhemmin.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok) vastattavaksi menevässä kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan myös, miten Maahanmuuttovirasto arvioi Iranin kurdiväestön turvallisuustilannetta ja maan uskonnonvapauden tilaa sekä miten varmistetaan, että Suomesta ei palauteta Iraniin henkilöitä, joita uhkaa maassa epäinhimillinen kohtelu.

