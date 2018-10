”Selkäranka kestää, irtisanomisesityksiä ei niellä”

JHL:n hallitus päättää vastatoimista torstaina

Sipilän hallituksen yritys luikkia piiloon eduskunnan selän taakse työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämisessä ei pysäytä ammattiliittojen toimenpiteitä.

– Eihän lakiesitystä ole vielä edes eduskunnassa ja koko ajatuskin on perustuslain hengen vastainen. Ei se voi olla oikein, että irtisanomissuoja olisi erilainen riippuen työpaikan koosta, sanoo lauantaina Oulussa ja alkuviikosta Kajaanissa sekä Sotkamossa työpaikoilla kiertänyt JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

Naisvaltaisen (jäsenistä noin 70 prosenttia), yli 200 000 jäsentä kokoavan Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n hallitus on koolla torstaina ja jatkotoimet jäsenistön irtisanomissuojan turvaamiseksi on jo valmisteltu.

Palaute toimialajohtajan kenttäkierrokselta oli yksiselitteinen kuten Kajaanin ympäristöteknisen toimialan sähköasentaja Jyrki Lesonen tiivisti.

– Liiton on oltava vahva. Torstaina niin selvä, yksiselitteinen päätös ja heti, että jokainen, myös nuoret jäsenet, ymmärtävät mitä tehdään ja miksi, Lesonen painotti.

JHL:lla on jo toistaiseksi voimassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto, mutta se ei Sipilän hallitukselle näytä riittävän.

”Kiky vei meiltä yli tuhat euroa. Kenen tilillä ovat, meiltä vain otetaan.”

– Hallitus on polkenut työntekijöiden etuja kerta toisensa jälkeen. On pakkolait, aktiivimalli ja kiky-sopimukset lomarahojen viemisineen. Vaimo on hoitoalalla ja minä kaupungilla. Kiky vei meiltä yli tuhat euroa. Kenen tilillä ovat, meiltä vain otetaan, Jyrki Lesonen ihmetteli.

Kun Sipilän hallitus kehuu talouskasvulla, niin se sai sähköasentajan tuhisemaan.

– Pörssikurssit olivat jo nousussa ennen hallituksen toimia. Sieltä se kasvu on tullut, ei hallitukselta.

Ammattiliittojen selkäranka kestää

Esimerkiksi elintarviketyöläisten liitto SEL ja keskusjärjestö SAK:n johto ilmoittivat heti, että ammattiliittojen kamppailu työntekijöiden irtisanomissuojan säilyttämisen puolesta ei mihinkään hallituksen tiedonantoon eduskunnalle lopu.

– Päätökset käytännön toimista ovat liittokohtaisia. Meidän selkäranka ei kyllä murru. Jos Sipilän hallitus ei ymmärrä luopua tästä hankkeesta niin asia katsotaan laitaan asti, ennakoi Teija Asara-Laaksonen.

– Olin SAK:n hallituksessa paikalla, kun Sipilä hallituskauden alussa tuli ja lupasi, että asiat hoidetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa sopien. Ne sanat on syöty. Kaikki mennyt yksipuoliseksi saneluksi. Kun EK sääntömuutoksella pelasi itsensä ulos neuvotteluosapuolen asemasta niin nyt Sipilän hallitus toimii täysin Suomen Yrittäjien toiveiden mukaan, Asara-Laaksonen sanoi.

– Hallitus ei osaa näitä asioita. Monet fiksut työmarkkinoiden asiantuntijat ovat hallituksen kanssa ihan eri mieltä. Edes EK:n entistä työmarkkinajohtaja Lasse Laatusta ei kuunnella, JHL:n toimialajohtaja päivitteli.

”Suomen Yrittäjien ohjeistuksella pyritään murtamaan työehtosopimusten yleissitovuudesta lähtien koko työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmä ja tuomaan tilalle isäntävalta.”

Teija Asara-Laaksosen mukaan asiassa on kyse vielä suuremmasta kuin pelkästä irtisanomissuojasta.

– Suomen Yrittäjien ohjeistuksella pyritään murtamaan työehtosopimusten yleissitovuudesta lähtien koko työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmä ja tuomaan tilalle isäntävalta, jossa työntekijöitä poljetaan. Tässä on nyt kyse koko ammattiyhdistysliikkeen uskottavuudesta, hän kuvasi tilanteen vakavuutta.

