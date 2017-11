Suomi sata ja Tarmo satakymmenen

Suomi sata vuotta – sitähän on kuultu kyllä. Mutta entä sitä, että Oulun Tarmo 110 vuotta? Niin se vain on, sillä elokuussa vuonna 1907 aloitettiin Sos.dem. Nuorisoliiton edelleen uutteran urheiluseuran toiminta. Kokousilmoitus julkaistiin Kansan Tahdossa.

Mutta aloitetaanpa vielä aiemmasta: Suomen vanhin ja edelleen toimiva urheiluseura on porilainen Segelföreningen i Björneborg, joka perustettiin vuonna 1856. Se on siis huikeat 161 vuotta vanha. Kunnioitettavan ikäisiä ovat myös pursiseurat Nyländska Jaktklubben ja Gamlakarleby Segelförening. Helsingin normaalilyseon Norssin Turnarit on vanhin yhä toimiva suomenkielinen voimistelun ja urheilun yleisseura.

Oulun vanhimmat urheiluseurat, Oulun Purjehdusseura ja Oulun Luistinseuran edeltäjä Skridskoklubben i Uleåborg perustettiin vuonna 1880. Oulun Naisvoimisteluseura, joka toimii nykyisin nimellä Oulun Naisvoimistelijat, perustettiin 1890-luvulla. Oulun Uimaseura, nykyään Oulun Uinti, on Tarmoa vuoden vanhempi, yleisseura Oulun Pyrintö on samanikäinen.

Hyvin pärjäilee Tarmo – historiantuoksuiselta nimeltään Woimistelu- ja urheiluseura Oulun Tarmo – tässä seurassa!

Juhlia on vietetty pitkin vuotta. Varsinaisia syntymäpäiviään Oulun Tarmo vietti oman väen kesken 4.11. Tarmon nyrkkeilijät yhdessä Kempeleen Pyrinnön kanssa järjestävät vielä A- ja B-nuorten Suomen mestaruuskilpailut marraskuussa. Luistelijoiden juhlakilpailut on 11.-12. marraskuuta. Voimistelijat näyttävät osaamistaan 3. joulukuuta, jolloin he ovat saaneet järjestettäväkseen Stara-tapahtuman.

Vuosien varrella seuran lajeja ovat olleet yleisurheilu, paini, hiihto, voimistelu, pyöräily, nyrkkeily, luistelu, suunnistus, jalkapallo ja salibandy. Uusin tulokas on koripallo. Tarmolaisia on tätä nykyä viitisensataa ja jäsenmäärä on seuran puheenjohtajan Ilkka Timosen mukaan ollut nousussa viimeiset kolme vuotta. Talouskin on sen verran hyvässä kunnossa, että uusia avauksia voi olla lähiaikoina odotettavissa.

Kilpailu ja harrastaminen lyövät kättä

Oulun Tarmon satavuotishistoriikissa kymmenen vuotta sitten esiteltiin muutamia nuoria urheilijoita eri lajeista. Mitä heille kuuluu nyt?

Nuori suunnistaja Aapo Viippola on tätä nykyä myös hiihtosuunnistaja, joka maaliskuussa voitti sarjan H20 erikoispitkän matkan Suomen mestaruuden. Hän kuuluu Suomen Suunnistusliiton nuorten talenttiryhmään. Muutama viikko taaksepäin hän voitti sarjan H18 suunnistuksen SM-yöfinaalin.

Nyrkkeilijä Petteri Fröjdholm riisui paitansa ja on otellut ammattilaisena viimeksi maaliskuussa, mutta ylemmän höyhensarjan EM-titteli jäi silloin saavuttamatta. Sitä ennen hänellä oli tilillään 11 voittoa ammattilaiskehistä. Amatööriurallaan Fröjdholm ehti voittaa Pohjoismaiden mestaruuden ja kaksi SM-titteliä, kolmaskin oli likellä. Fröjdholm kuului Team London ryhmään, mutta ehti lopettaa uransa ennen olympiakarsintoja. Ammattilaisura alkoi vuonna 2013.

Voi siis hyvällä syyllä ja näinkin pienellä otannalla sanoa, että Tarmo on onnistunut urheilijakasvatustyössään. Tänä päivänä maajoukkuetason urheilijoita on luistelussa (Jenni Kukkonen ja Harri Levo), nyrkkeilyssä (Elias Okkonen, Maria Vehkaperä ja Aku Kanninen) sekä suunnistuksessa ja hiihtosuunnistuksessa. Jalkapallo ja koripallo ovat puhtaimmin harrastetoimintaa.

Joukkuevoimistelu ja rytminen voimistelu alkavat uudelleen ja ehkäpä takavuosien menestystarina saa jatkoa.

Uudet tuulet puhaltavat voimistelussa, jossa viime vuosien tanssillisen voimistelun rinnalle on nousemassa kilpapuoli. Joukkuevoimistelu ja rytminen voimistelu alkavat uudelleen ja ehkäpä takavuosien menestystarina saa jatkoa.

Historian saatossa Tarmoa on olympialaisissa edustanut neljä urheilijaa, kaikki nyrkkeilijöitä: Antti Juntumaa, Kalevi Kosunen, Erik Nikkinen ja Juha Hänninen.

– Tarmo on ollut ja tulee olemaan matalan kynnyksen seura mutta on myös selkeästi lajeja, joihin kuuluu kilpailuelementti ja ehdottomasti sitäkin vaalitaan, seuran puheenjohtaja Ilkka Timonen tiivistää.

Teksti ja kuvat: Tinja Huoviala

Juttu kuuluu Kansan Tahdon verkkolehdessä julkaistavaan artikkelisarjaan, jossa esitellään pohjoissuomalaisia Työväen Urheiluliitto TUL:n seuroja ja niiden toimintaa.

