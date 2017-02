Tapahtui kerran Mantan Grillillä

Joskus joku sanoi, että parasta brändäystä Kajaanin kaupungille on Mantan Grilli. Tuossa toteamuksessa voi piillä jonkinlainen totuuden siemenkin, sillä paikallisen perimätiedon mukaan grilli on vuosien saatossa ehättänyt tulla tutuksi melko monelle varusmiespalveluksensa Kajaanissa suorittaneelle. Taidettiimpa grilli joskus äänestää jonkun iltapäivälehden äänestyksessä Suomen parhaaksi.

Vaikka minun autoni takalasiin on jo vuosia sitten joku paikallinen humalikko ”Mennään Mantalle”-tarran liimannut, hämmästyksekseni paljastan olevani enemmän Jormuan Grillin kuin Mantan Grillin miehiä. Yllättyköön tästä ken haluaa. Kuitenkin kuluneella viikolla kulkuni suuntasi Mantan Grillille ja vieläpä peräti puolen yön aikaan. Grilli oli jo ovensa säppiin laittanut, mutta minä en ollutkaan ruuanhakumatkalla. Olin ehdokkaanhakumatkalla.

Enpä olisi nuorena miehenä arvannut keskellä yötä parinkymmenen asteen pakkasessa täyttäväni aateveljen kanssa JHL:n edustajistovaalien ehdolle asettumislomaketta tänä tammikuisena yönä. Samalla reissulla sitten kuntavaalilaputkin taiteltiin povitaskuun odottamaan lämpimämpiä kelejä ja päivänvaloa. Tämä yöunieni kustannuksella tehty uhraus kannatti, sen minä uskallan sanoa jo nyt.

Tavoitteenamme ei voi olla kuntavaaleissa kuin vaalivoitto. Se vaatii meiltä hikeä, verta ja kyyneleitä.

Tämä pieni voimanponnistukseni voi olla sinällään mitätön, mutta tahdon sillä kannustaa tekemään tolkullisesti vaalityötä ja ehdokashankintaa tämän kevään kuntavaaleja silmällä pitäen. Näissä vaaleissa me nimittäin äänestämme kuntapäättäjät, jotka vievät meitä kohti uusia maakuntia. Koko maakunta- ja sote-uudistus on toki niin levällään, ettei sen toteutumisesta välttämättä kannata ainakaan ihan jokaista pelimerkkiä pelata. Toteutuessaan maakuntauudistus on kuitenkin vuosisadan mullistus sekä hyvässä ja pahassa.

Kannatan lämpimästi maakunnallista palvelujen järjestämistä, mutta valinnanvapauden turvin toteutettava julkisten sote-palveluiden rapauttaminen ei saa muuta kuin sappeni kiehumaan. Toki maakuntauudistukseen liittyy runsaasti muitakin elementtejä, mutta lienee jo sanomatta selvää, ettei kuntavaaleissa ole varaa lepsuiluun. Huomioon on myös otettava, että esimerkiksi varhaiskasvatus, koulutus, alueiden käyttö ja rakentaminen sekä moni muu asia jäävät kuitenkin edelleen kuntien hoidettavaksi vaikka sote-asiat maakunnille siirtyvätkin.

Tavoitteenamme ei voi olla kuntavaaleissa kuin vaalivoitto. Se vaatii meiltä hikeä, verta ja kyyneleitä. Tai no, ehkä rehellisemmin sanottuna se vaatii meiltä ajettuja kilometrejä, järjestettyjä tilaisuuksia, kansalaisten kohtaamista turuilla ja toreilla, lehtien mielipidepalstoille kirjoitettuja kirjoituksia sekä ensi vaiheessa aktiivista ehdokashankintaa. Onnistunut ehdokasasettelu on vaalivoiton kannalta oleellinen tai oikeastaan välttämätön asia, tarvitsemme ehdokkaiksi monenlaisia ihmisiä erilaisista taustoista.

Aktivoitukaa siis tässä vaiheessa hankkimaan ehdokkaita, asettukaa itse ehdolle ja vinkatkaa mahdollisuudesta tuntemallenne tolkulliselle tyypille. Ja muistakaa olla avarakatseisia, sellainen tolkullinen tyyppi voi nimittäin löytyä esimerkiksi grillin parkkipaikalta puolen yön aikaan parikymmenenasteen pakkasesta.

