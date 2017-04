Tärkeimmät kuntavaalit vuosikymmeniin

YLE:n viimeisimmän gallup-kyselyn mukaan kokoomus on nyt suurin puolue ja myös persujen suosio noussut. Kepun kannatushan on aina vakio, joten siihen YLE:n ei tarvinnut tehdä kyselyssä rukkauksia. Pieni notkahdushan menee selkeästi sen kuuluisan ”virhemarginaalin” (mittarivirhe) piikkiin. Persujen suosion nousua olen jo ounastellutkin sen jälkeen kun Halla-Aho ilmoittautui persujen nokkamieskisaan.

Onhan Soini nyt pettänyt hallituksessa ollessaan liki kokonaan kaikki rymyporukat, baarien ja peräkamarien pojat, natsimieliset ja liivijengit jotka kaikki Soini sai rehvakkailla, populistisilla ja kansallismielisillä puheillaan jopa ensi kertaa elämässään äänestämään missään vaaleissa. Nuo porukat nostivat persut nykyiseen asemaansa.

Elämme siis vaarallisia aikoja.

Tuontapaisia porukoita muuten Suomessa riittää enemmän kuin ehkä olemme ajatelleetkaan. Elämme siis vaarallisia aikoja. Nuo porukat nimittäin ovat jopa turvallisuusuhka, kun kaikenkarvainen militarismi näyttää olevan jopa istuvan hallituksemme suosiossa. Mitkäpä ryhmät kuvittelisitte nimittäin olevan ensimmäisiä vapaaehtoisia mihin hyvänsä tuleviin houkutuksiin, joissa luvataan ase käteen ja ohjattuun toimintaan? Väitteeni todeksi osoittaa juurikin persujen tulo politiikan pääpäättäjiin nopealla aikataululla. Halla-Ahon ilmoitus sai jo takaisin nukkumaan menneitä hörhöporukoita uudelleen aktivoitumaan. Persujen osalta kyselyssä kerrottu nousu ei ollut minulle yllätys.

Suosiota on menettänyt YLE:n kyselyn mukaan lähinnä sosdemit, vasemmisto ja vihreät. Miten se nyt näin menee, vaikka kaikki muut mittarit ovat näyttäneet jo tovin aivan päinvastaista? Sosdemit ja vasemmisto ja vihreät ovat kaikilla muilla mittareilla olleet nyt nousussa. Aivan nuoriakin on ollut ennakkoäänestyspaikoilla selkeästi enemmän nyt kuin aiemmin kuntavaaleissa. En usko sen kaiken eräiden suurlapsiperheidenkään ansiota yksin olevan. Vaikka ainakin näillä seuduilla niillä on perinteisesti ollut jopa täysin ylivalta kuntapäättäjissä.

Nämä kuntavaalit ovat mielestäni tärkeimmät kuin mitkään kuntavaalit vuosikymmeniin. Siitäkin huolimatta, että selkeästi tarkoituksellisesti on annettu kansalaisille informaatiota, että kuntiin ei jäisi mitään tarvetta valtuustoille kun sote-puoli viedään pois kuntien oikeuksista.

On nimittäin muistettava, että mitään ei ole vielä kunnista siirretty mihinkään maakuntiin!

On nimittäin muistettava, että mitään ei ole vielä kunnista siirretty mihinkään maakuntiin! Ei ole edes vielä varmaa, tuleeko tällä eduskuntakaudella tuo tapahtumaankaan. Ei ole varmaa, kykeneekö nykyinen hallitus edes koko kauttaan istumaan!

Asiantuntijoidenkin mukaan hallituksen suunnittelemalla aikataululla ei voida noita suunnitelmia käytännössä edes toteuttaakaan.

Tulevilla kuntien valtuustoilla on suuri tehtävä tässä myllerryksessä puolustaa omaa paikkaansa nyt ja todennäköisessä uudistuksessa. Joka tapauksessa kuntien pitää toimia ja kehittää toimintojaan omatoimisesti niin kauan kuin ne mahdollisuudet viedään kunnilta pois.

Eivät kunnat voi pysäyttää toimintojaan ja palveluitaan vain odottaakseen muiden ne hoitavan. Jos ja kun muutos tulee, silloin vasta siirtyy vastuu. Senkään jälkeen eivät kunnat voi jättäytyä vetämättömiksi sote-asioissakaan. Toki kunnille jää edelleen oikeus sote-uudistuksen jälkeenkin ainakin kritisoida asioita jos hommat ei uudessa systeemissä menekään kuten on luvattu. Ja onhan kunta muutakin kuin sosiaali- ja terveyspalveluita.

Mielestäni vasemmistoliitolla on järkevä ja realistinen ote kuntapolitiikkaan.

Mielestäni vasemmistoliitolla on järkevä ja realistinen ote kuntapolitiikkaan. Vasemmisto on perinteisesti ollut köyhien, lasten, perheiden, työläisten, opiskelijoiden, eläkeläisten ja kaikkien heikompiosaisten puolustaja ja äänitorvi politiikassa. Hieman tässä yhteiskunnan myllerryksessä jossakin välissä saattoi olla uskonpuutettakin kun monet huonoista olosuhteista lähteneet pääsivät miltei suoraan opiskelujensa jälkeen hyville paikoille nousujohteisten yritysten mukaan. Monet työläisoloista lähteneet se sokaisi totaalisesti. Saattoipa asennemuutoksessa olla joissakin tapauksissa myös painostuksen tunnettakin – ”vassarit ei sovi yrityskuvaan”. Nyt kuitenkin tuon kuplan jo osin puhjettua on vasemmistoon alkanut olla taas paluuta havaittavissa tuoltakin suunnalta.

Sen verran pitäisi jokaisen katsoa taaksepäin elämässä, että osaisimme antaa arvoa sille mistä olemme lähteneet. Jos vaikka olemme lapsuutemme eläneet köyhissä olosuhteissa emmekä ole saaneet kaikkea sitä silloin mitä saivat varakkaampien perheiden lapset, emme olleet yhtään sen huonompia tai tyhmempiä kuin hekään, vaikka sitä silloin ja jopa vieläkin on päähämme taottu.

Nuori, joka olet köyhästä perheestä lähtöisin, älä kosta omaa köyhää lapsuuttasi muille köyhille äänestämällä varakkaiden edustajia vaaleissa!

Esko Huotari

Tyrnävä

Kommentit