Tuhannet vastustivat aktiivimallia perjantaina

Hanna Sarkkinen toivoo sekä uusia mielenosoituksia että aktiivimallin perumista tai korjaamista kansalaisaloitteen avulla

Vasemmiston varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen toivoo ammattiyhdistysliikkeen mielenosoituksen aiheuttavan kovaa poliittista painetta hallitukselle, kun aktiivimalli tulee kansalaisaloitteen ansiosta eduskunnan uudelleenkäsittelyyn. Hän muistuttaa, että poliittisilla mielenosoituksilla oli vaikutusta pakkolakien kumoamiseen syksyllä 2015.

– Kaikista parasta olisi, että koko malli purettaisiin. Myös korjaukset ovat mahdollisia, kun laki joka tapauksessa avataan, ellei sitten hallituspuolueet päätä, ettei sitä käsitellä ollenkaan. Ihmettelen, jos hallitus ei tule yhtään vastaan tämän seurauksena.

Aktiivimallin korjaamiseksi Sarkkisen mukaan voisi muuttaa aktiivisuuskriteerejä. Aktiivisuutta voisi tällöin osoittaa esimerkiksi työnhaulla, vapaaehtoistyöllä tai osallistumalla koulutuksiin, jotka eivät ole te-toimiston järjestämiä. Myös lisäresurssit työvoimapalveluihin olisivat tervetulleita.

Vasemmiston kansanedustajat tekivät hallitukselle kirjallisen kysymyksen aktiivimallin soveltamisohjeista, joita te-toimistoilla ei vielä ole. Sarkkinen mainitsee ongelmana päivähoitopaikan, johon työttömän lapsella ei välttämättä enää ole subjektiivista oikeutta. On epäselvää, miten aktiivisuutta tulkitaan, jos ei täytä kriteerejä, koska ei saa lapselle hoitopaikkaa.

Kokemuksia mallin soveltamisesta saadaan parin kuukauden kuluttua, kun ensimmäinen tarkastelujakso päättyy ja ensimmäisiä työttömyyskorvauksia saatetaan leikata.

– Toivon, että siinä vaiheessa nähdään uusia mielenosoituksia.

Mielenosoitus oli tärkeä voimannäyttö

Mielenosoitukseen osallistui järjestäjän ja poliisin arvion mukaan 10 000 ihmistä. Sarkkinen iloitsee osallistujamäärästä.

– On hirveän tärkeää, että ihmiset näkevät, kuinka paljon täällä on porukkaa. Viime päivinä on ollut hirveä propagandasota, jossa EK ja porvaripuolueet ovat yrittäneet luoda paniikkimielialaa ja ammattiyhdistysvastaista mielialaa ja kyseenalaistaa mielenilmausten ja lakkojen oikeutus.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toivoo mielenosoituksen vaikuttavan myös hallituksen suunnitteleman ”aktiivisen työnhaun mallin” valmisteluun.

– Toivon, että palkansaaja- ja työmarkkinajärjestöjen huomioista otetaan paremmin vaarin. Hallitus varmaan miettii, että ihmiset kokee aktiivimallin aika epäoikeudenmukaiseksi ja tämä mielenilmaus on yksi osoitus siitä.

”Aktiivimalli kakkoseksi” kutsutussa esityksessä työttömän pitäisi hakea vähintään yhtä työpaikkaa joka viikko ja raportoida siitä verkkopalveluun. SAK jättäytyi voimassaolevan mallin valmistelusta pois ja pitää sitä kilpailukykysopimuksen vastaisena, koska se leikkaa työttömyysturvaa.

– Toivon, että vuoropuhelu hallituksen kanssa tiivistyy. Me oltiin tänään jo heidän kanssaan keskustelemassa ja sovittiin, että jatketaan keskusteluja, Eloranta sanoo.

