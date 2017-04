Turvapaikanhakijoiden mielenosoitustelttaan tehtiin Oulussa polttopullohyökkäys

Perjantain vastaisena yönä 7. maaliskuuta noin klo 4:40 Oulussa turvapaikanhakijoiden tukimielenosoitustelttaan heitettiin polttopulloja ohi ajaneesta autosta. Tapahtumahetkellä teltassa olleen Kari Viholaisen mukaan yksi pulloista osui häneen. Teltassa oli tapahtumahetkellä hänen lisäkseen kaksi irakilaista henkilöä ja sattumalla teltan ulkopuolella oli myös suomalainen ohikulkija. Kukaan läsnäolleista ei loukkaantunut. Poliisi saapui paikalle 20 minuttia välikohtauksen jälkeen.

Kari Viholainen kertoi puhelimessa Kansan Tahdolle olevansa hyvin järkyttynyt tapahtuman johdosta ja tekevänsä rikosilmoituksen. Vuosia pakolaistyötä tehnyt Viholainen kertoo, ettei ole koskaan kokenut vastaavaa väkivaltaa Oulussa. Hän kertoo tukimielenosoituksen olevan ystävällismielinen ja teltalla autetaan myös Oulun yössä kulkevia suomalaisia.

– Meitä ei väkivallalla hiljennetä, me emme pelkää. Väkivalta ei kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan.

Mielenosoitusleiri on on ollut Oulussa pystyssä 27 päivää. Helsingin Rautatientorilla olevaa mielenosoitusleiriä on myös uhattu sytyttämällä se tuleen. Helsingissä Rautatientorin aluetta poliisi valvoo aktiivisesti, joten mielenosoittajat saavat turvaa poliisista. Oulussa ympärivuorokautista valvontaa ei kuitenkaan ole.

Oulun kaupunki siirrätti turvapaikanhakijoiden mielenosoituksen Isokadulta Kauppatorille viikko sitten. Mielenosoittajat pitävät Kauppatoria sijaintinsa takia turvattomampana kuin entistä paikkaa ja toivovat nyt poliisilta aktiivisempaa läsnäoloa. Mielenosoitusteltta jatkaa toimintaansa tapahtumista huolimatta.

Oulun poliisi tutkii tapausta vahingontekona. Poliisin mukaan polttopulloa ei ollut sytytetty, mutta sen sisältämää nestettä roiskui telttakankaille. Telttaan heitetyn pullon sisältämä neste on menossa tutkintaan.

