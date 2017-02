Työväen talvipäiviltä potkua vaalityöhön

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Vasemmiston aktiivien aivoriihi, Työväen talvipäivät, rakensi viikonloppuna Rokualla kuntavaalivoittoon johtavia suunnitelmia. Pohjoisen voimia kannusti puoluesihteeri Joonas Leppänen, joka piti vaalinäkymiä hyvinä.

– Mediakin on taas kiinnostunut vasemmistoliitosta, Leppänen sanoi siteeraten Helsingin Sanomia, jonka tuoreen uutisen mukaan vasemmistoliitto on ohittanut perussuomalaiset jäsenmäärässä.

Vasemmistoliitossa on nyt yli 10 000 jäsentä, joista 800 on liittynyt viime vuoden aikana. Rokualla annettiin uutiselle aplodit.

Vasemmiston päävaaliteemat on Leppäsen mukaan otettu hyvin vastaan. Esimerkiksi terveyskeskusmaksun poistaminen on selkeä tavoite. Helsingissä maksu on jo poistettu, eikä kaupungin budjettiin ole tullut lovea, sillä maksun periminen ja siihen liittyvä byrokratia maksaa sekin, tiesi pääkaupungin kunnallispolitiikassa vaikuttava Leppänen kertoa. Hän totesi, että vaalikampanjassaan vasemmiston kannattaa puhua siitä mistä muutkin puhuvat.

Ehdokashankinta on puoluesihteerin mukaan edennyt hyvin, mutta loppurutistus tarvitaan. Koko maassa ehdokkaita oli viime viikkoon mennessä koossa noin 2400.

Palvelut tarpeen myös keskusten ulkopuolella

Raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen oli toisena vastaajana Työväen talvipäivien kyselytunnilla. Hän korosti, että kuntavaalit ovat äänestäjille tilaisuus hallituspolitiikan puolivälitarkasteluun.

– Jos nykymeno leikkauksineen ei tyydytä, voi äänellään vaikuttaa muutoksen puolesta. Mahdollisuus valtasuhteiden liikauttamiseen kannattaa käyttää hyväksi.

Sote-keskusteluun Hännisen linjanveto oli, että uudistuksen keskiöön pitää nostaa ihminen eikä markkinat, kuten hallitus tekee.

Talvipäivien väki kritisoi ankarasti Sipilän porvarihallituksen linjaa.

– Hyvinvointivaltion purkamiselle pitää panna stoppi, kiteytti utajärveläinen Eero Väisänen. Koulutusleikkauksia paheksuttiin erityisesti. Kirsti Airaksinen Muhokselta korosti, että koko Suomi tarvitsee palveluja, eivät vain isot kaupunkiseudut. Vesa Kaikkonen Kajaanista muistutti, että Kainuun hallintokokeilu antaisi hyvää pohjaa sote-uudistukselle.

– Uusien moninkertaisten hallintorakennelmien luomisessa ei ole mitään järkeä.

Kaikkonen myös toivoi vasemmiston kamppailevan oikeudenmukaisemman verotuksen puolesta.

– Kaikki verolajit pitäisi panna samalle viivalle ja pääomaverosta tehdä progressiivinen.

Vasemmiston tavoitteisiin kuuluu myös joukkoliikenteen parantaminen. Maire Turtinen Iistä toivoi junayhteyksien kehittämistä.

– Rata jo on ja asemia, mutta junat eivät pysähdy. Pimeät VR:n asemat pitää saada käyttöön esimerkiksi reitillä Kuivaniemi-Ii-Haukipudas-Oulu.

Kysymyksiä ja mielipiteitä Rokualla kirvoittivat lisäksi ministeri Anne Bernerin (kesk.) liikennekaari ja liikenneyhtiö, Postin tilanne, Ylen ohjelmien tason lasku sekä Donald Trump, USA:n uusi presidentti.

