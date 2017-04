Vaalityön sankarit

Kuntavaalit olivat ja menivät. Aikaa on jo kulunut sen verran, että uskaltaa vähän arvioida sitä, miten ne itse asiassa menivätkään. Edellisestä vaalivoitosta on kulunut liian kauan, kun jätetään pois laskuista presidentinvaalit tai eurovaalit. Eräs oululainen tietäjä tiesi kertoa, että viimeksi vuonna 1992 otimme vaalivoiton joissain muissa kuin edellä luettelemissani vaaleissa. Eli johan tuo oli aikakin.

Kainuun osalta vaalit menivät kokonaisuutena äärimmäisen hyvin. Vasemmisto on selkeästi maakunnan toiseksi suurin puolue, nostimme kannatusta 1,8 prosenttia sen ollessa nyt kaikkiaan 18,8 prosenttia. Kainuu on Suomen vasemmistoliittolaisin maakunta. Seuraavina tulevat Lappi (17,9 prosenttia) ja Pohjois-Pohjanmaa (13,5 prosenttia). Jotain on siis tehty oikein.

Kainuu on Suomen vasemmistoliittolaisin maakunta.

Kasvua Vasemmistolle tuli Kajaanissa (+2 paikkaa), Paltamossa (+1 paikka), Ristijärvellä (+ 1 paikka), Sotkamossa (-1 paikka, valtuuston kokoa pienennettiin), Suomussalmella (ei muutoksia vaikka valtuuston kokoa piennettiin) ja Vaalassa (+1 paikka, valtuuston kokoa pienennettiin). Takapakkia suhteellisessa ääniosuudessa tuli himpun verran Kuhmossa ja Puolangalla mutta paikkamenetyksiin tämä ei johtanut. Hyrynsalmella Vasemmiston paikkamäärä muuttui viidestä kahteen, mutta tämä näyttäisi vain hetkelliseltä tilanteelta. Sen verran innokkaasti Hyrynsalmella on toimeen tartuttu, että eivätköhän paikat seuraavissa kuntavaaleissa tule takaisin.

Ehdokasasettelulla on valtava merkitys lopputulokseen. Kainuussa Vasemmisto sai ehdokkaita näissä kuntavaaleissa kaikkiin Kainuun kuntiin ja sen myötä myös valtuutettuja kaikkiin Kainuun valtuustoihin. Ehdokasmäärä kasvoi maakunnallisesti tilanteessa, joissa suurimmalla osalla muista puolueista ehdokasmäärät tulivat selkeästi alas. Kaikista selkeimmin onnistunut ehdokasasettelu näyttäytyi Kajaanissa, jossa Vasemmistolla oli 52 ehdokasta, eniten koko kaupungissa. Se poiki kaksi lisäpaikkaa valtuustoon ja tasan 20 prosentin kannatuksen.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan siirtyneessä mutta Kainuun Vasemmiston jäsenenä olevassa Vaalassa tuplattiin ehdokasmäärä kahteentoista ehdokkaaseen ja murjaistiin valtakunnan kovimmat kasvuprosentit (8,8 prosenttia). Tuloksena neljä valtuutettua entisten kolmen sijaan tilanteessa, jossa valtuuston kokoa pienennettiin. Vaalan Vasemmiston kannatuksen nousu nosti Vasemmiston Pohjois-Pohjanmaalla kokoomuksen ohi, se helpottaa vähän tuskaa maakuntavaihdoksen jäljiltä.

Vasemmistolla oli viime vaaleihin verrattuna myös entistä monipuolisempi ehdokasjoukko. Mukana ehdokkaina oli pitkään politiikassa vaikuttaneita konkareita, nuoria vastikään vaikuttamiseen heränneitä, ammattiyhdistysliikkeessä marinoituneita vaikuttajia, paikallisia yrittäjiä sekä tuntuva joukko taiteen ja kulttuurin parissa toimivia. Monipuolinen ehdokasjoukko loi kasvupotentiaalin, jota on olemassa tulevissa vaaleissakin. Ja tulevia vaaleja ei tarvitse etsiä sen kauempaa kuin ensi tammikuusta ja maakuntavaaleista.

Jokainen mukana ollut on todellinen vaalityön sankari, joka omalla panoksellaan mahdollisti meille vaalivoiton.

Kainuun ylitse pyyhkäisi kuntavaaleissa punainen aalto. Sitä aaltoa olivat luomassa kaikki ehdolla olleet äänimäärään katsomatta, vaalityötä uutterasti tahoillaan tehneet ja lopulta kaikki Vasemmiston ehdokkaita äänestämässä käyneet. Jokainen mukana ollut on todellinen vaalityön sankari, joka omalla panoksellaan mahdollisti meille vaalivoiton. Mukaan Vasemmiston toimintaan tuli näiden vaalien tiimoilta suuri joukko uusia ihmisiä, toivottavasti mahdollisimman moni on jatkossakin aktiivisena mukana toiminnassa.

Jatketaan yhdessä toinen toistamme tukien eteenpäin ja pidetään huoli siitä, että maakuntavaaleissa Kainuun yli ei pyyhkäise vain pelkkä aalto, vaan varsinainen punainen hyökyaalto!

Kommentit