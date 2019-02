Vanhukset ansaitsevat parempaa

Vasemmisto toimii inhimillisen hoivan puolesta

Oulun Aleksinkulmaan sunnuntaina kokoontuneet vasemmistoliiton ehdokkaat ja satapäinen yleisö vaativat saalistajien ahneudelle stoppia vanhustenhoidossa. Vasemmiston mielestä koko sote-uudistus pitää rakentaa inhimilliselle pohjalle ja pääosin julkisten palvelujen varaan. Yksityiset tai yhdistysten tuottamat hoivapalvelut voivat täydentää sitä.

– Sotea ei ole pakko tehdä sairaalta pohjalta, tiivisti kansanedustaja Silvia Modig.

Julki tulleet karmeudet Esperi Caren ja Attendon toimipaikoissa kertovat Vasemmiston mukaan selvää kieltä siitä, mihin joudutaan, jos alistutaan pääomasijoittajien vaatimuksille 8-12 prosentin voitoista. Voitot revitään hoidossa olevien laiminlyönnistä ja henkilökunnan selkänahasta.

”Sipilän hallituksen niin sanotut arvopohjaiset sote-ratkaisut ovat rahojen kantamista ulos Suomesta verottajan ulottumattomiin.”

– Sipilän hallituksen niin sanotut arvopohjaiset sote-ratkaisut ovat rahojen kantamista ulos Suomesta verottajan ulottumattomiin. Kyllä olisi kirveellä töitä, julmistui europarlamentaarikko Merja Kyllönen. Hän kehotti käymään suomalaisen korruption eli hyvä veli -verkostojen kimppuun.

Oululainen ehdokas Anne Huotari varoitti, että nykyisten vallanpitäjien sote-suunnitelmiin Pohjois-Pohjanmaalla kuuluu 35 miljoonan euron leikkauslista, josta noin puolet leikataan vanhushoivasta esimerkiksi sulkemalla Vaalan, Utajärven ja Taivalkosken terveyskeskusten vuodeosastot.

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen huomautti, että Oulun kaupungin huonojen terveyspalvelujen taustalta löytyvät samat syylliset kuin valtakunnassa: keskustan ja kokoomuksen poliitikot ja heidän ideologiansa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen esitteli vasemmistoliiton 11 teesiä paremman vanhustenhuollon puolesta. Teesien tavoitteena on arvokkaan vanhuuden turvaaminen. Riittävä henkilökunta on siinä välttämätön.

– Suomi on hoivan rahoituksessa pahasti jäljessä esimerkiksi Ruotsia ja Tanskaa.



Vasemmiston ehdokkaita läheltä ja kauempaa osallistui Oulun vanhushoiva-tilaisuuteen. Kuvassa Silvo Nybacka (vas.), Hanna Sarkkinen, Anne Huotari, Ville Luotola, Merja Kyllönen, Outi Pekkala, Suvi Röntynen, Carina Läntinen, Katja Hänninen, Jouni Jussinniemi, Heidi Haataja, Risto Kalliorinne, Markku Eilola-Jokivirta, Silvia Modig ja Aino-Kaisa Pekonen. (Kuva: Maija Aalto)

Teeseissä vaaditaan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin. Valvontaa pitää tiukentaa ja haamuhoitajilla kikkailusta määrätä rangaistukset. Työntekijöiden on voitava ilmoittaa epäkohdista ilman pelkoa.

Pekonen on työskennellyt lähihoitajana, niin myös lumijokinen ehdokas Silvo Nybacka, joka havainnollisti kuulijoille hoitajamitoitusta. Desimaalilla on todellakin merkitystä! Jos mitoitus on 0,5, se tarkoittaa 30-paikkaisessa laitoksessa 15 hoitajaa. Silloin hoitajalla on yhtä hoidettavaa kohti aamuvuorossa aikaa yksi tunti. Jos taas mitoitus on 0,7, pitää palkata 21 hoitajaa ja hoiva-aikaa per asiakas riittää puolitoista tuntia.

Keskustelua käytiin myös pienten eläkkeiden korotustarpeesta ja korkeista asiakasmaksuista. Omaishoitajana tällä hetkellä toimiva utajärvinen ehdokas Carina Läntinen toivoi omaishoitoon parannuksia ja totesi tilanteen kunnissa kirjavaksi.

Keskustelun perusteella yksityisen hoivabisneksen saaliinhimo herättää pelkoa. Iäkkäiden omaisten kohtelua seurataan sydän kylmänä ja oma vanheneminen pelottaa. Vasemmisto haluaa muuttaa Suomen kaikille turvalliseksi. Oululainen ehdokas Ville Luotola linjasi, että vaaleissa pitää saada punavihreä enemmistö niskan päälle ja sen avulla tuloksia. Yleisöstä Kauko Tukeva toivoi, että kaikki ratkaisut tehtäisiin ”ihminen edellä”.

Oulun vanhuspoliittiseen tilaisuuteen osallistuivat edellä mainittujen lisäksi myös kansanedustajaehdokkaat Katja Hänninen, Risto Kalliorinne, Outi Pekkala, Suvi Röntynen, Markku Eilola-Jokivirta, Jouni Jussinniemi, Heidi Haataja ja Veli Paasimaa.

