Vasemmistoehdokkaita Kajaanissa enemmän kuin koko 2000-luvulla

Puolueet keräävät ehdokkaita huhtikuun kuntavaaleihin kuin viimeistä päivää, sillä ehdokaslistojen jättöaika umpeutuu ensi tiistaina 28. helmikuuta.

Kuntalehti ennakoi pari päivää sitten puolueiden antamien tietojen perusteella, että suurimpien puolueiden keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten ja demarien ehdokasmäärät jäävät jopa tuhansia pienemmäksi kuin viime kuntavaaleissa.

Oman tuskansa puolueille on aiheuttanut se, että lakimuutoksen takia vaalilautakuntiin ei enää voida valita vaaleissa ehdolla olevia.

Kajaanissakin vaalilautakuntien jäsenissä on yhä melkoinen aukko, kun puolueet eivät ole kyenneet etsimään jäseniä eikä heitä voida palkatakaan, sillä tehtävä on luottamustoimi, josta toki maksetaan pienehkö palkkio.

Yksi poikkeus kuitenkin puolueissa on ja se on Kajaanin Vasemmisto, joka on täyttänyt etuajassa kaikkien vaalilautakuntien paikkansa ja jopa tarjonnut muille avuksi edustajiaan, jotta vaalit saadaan laillisesti hoidettua.

Suurin määrä 2000-luvulla

Vaaleissa tulos ratkeaa äänestämällä, mutta Kajaanin Vasemmiston pullat ovat hyvin uunissa.

Vaikka ehdokashankinta on vielä kesken, niin jo nyt Vasemmiston listalle on Kajaanissa suostumuksensa antanut suurempi määrä ehdokkaita kuin viime kuntavaaleissa.

– Itse asiassa määrä on jo suurempi kuin meillä kertaakaan kuntavaaleissa koko 2000-luvulla, kertoi Kajaanin Vasemmiston puheenjohtaja Sari Kyllönen.

Uusia ja nuoria ehdokkaita on mukana runsaasti, sukupuoltenkin jakauma aiempaa tasaisempi.

– Tulos oli jo hyvä ja nyt ihan parina viime päivänä on tullut lisää heräämistä. Ihmiset haluavat muutosta ja päästä vaikuttamaan, Kyllönen sanoi KSL:n ehdokkaille järjestämässä kuntavaalikoulutuksessa, jota hyvin ammattitaitoisesti veti Jukka Peltokoski Tampereelta.

Kajaanin Vasemmiston väkeä on liikkeellä jo huomenna lauantaina Raatihuoneentorilla klo 12–13, kun Vasemmistonaiset ja Kajaanin Vasemmistonuoret tarjoavat asian ohella makkaraa ja aurinkokeittoa.

Kun ehdokaslistat on vahvistettu ja ehdokasnumerot 9. maaliskuuta saatu, niin Kajaanissa toimivat puolueet tekevät myös vaaliyhteistyötä järjestäen Raatihuoneentorilla yhteiset tapahtumat 11. maaliskuuta ja 8. huhtikuuta eli kuntavaalien varsinaisen äänestyspäivän aattona.

