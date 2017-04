Vasemmistoliitolle sykähdyttävä vaalivoitto

Hallituspuolueiden alamäki jatkuu

Vasemmistoliitto on ottanut kuntavaaleissa selkeän voiton.

Ennen tarkastuslaskentaa puolueen valtakunnallinen tulos oli 8,8 prosenttia ja kannatus kohosi viime kuntavaaleista 0,8 prosenttiyksiköllä. Vaalien toinen selkeä voittaja on vihreät, joka sai 12,4 prosenttia äänistä. Se eteni 3,9 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaiset kärsi rökäletappion. Sen kannatuksesta on sulanut yli kolme ja puoli prosenttiyksikköä ja on nyt kunnissa 8,8 prosenttia. Selkeä hallitus-oppositioasetelma näkyy tuloksessa myös siten, että perussuomalaisten lisäksi kokoomus (-1,2 prosenttiyksikköä) ja keskusta (-1,1 prosenttiyksikköä) ottivat takapakkia oppositiopuolueiden vahvistaessa asemiaan. Demarit ajautuivat hienoiseen 0,2 prosenttiyksikön laskuun.

Pohjoisessa toiseksi suurin

Vasemmistoliitolle vaalivoitto on erityistä mannaa, sillä vaalitappioputkelle tuli nyt piste. Pohjois-Suomessa vasemmistoliitto eteni ja on sekä Kainuussa (18,8 prosenttia, nousua 1,7 prosenttiyksikköä) että Lapissa (17,9 prosenttia) toiseksi suurin puolue keskustan jälkeen. Pohjois-Pohjanmaalla puolue on kolmanneksi suurin (13,5 prosenttia, nousua 1,2 prosenttiyksikköä).

Kaupungeissa vasemmistoliitto menestyi hyvin: Oulussa 16,1 prosenttia äänistä ja yksi lisäpaikka valtuustoon, Raahessa 22,9 prosenttia äänistä paikkamäärän pysyessä kymmenessä ja Kajaanissa 20 prosentin kannatus ja kaksi lisäpaikkaa. Kemi on yhä syvemmän punainen, sillä vasemmistoliitto nappasi 33,7 prosentin kannatuksen ja on suurin valtuustoryhmä. Rovaniemi punastui prosenteissa 0,8 prosenttiyksiköllä, mutta vasemmiston ryhmä kutistuu yhdellä valtuuston koon pienentämisen vuoksi.

– Hyvältä tuntuu, kommentoi vasemmistoliiton pohjoisten piirijärjestöjen toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotunki tulosta tuoreeltaan. Tavoite Pohjois-Suomen toiseksi suurimman puolueen asemasta täyttyi lähes kokonaan.

– Kentällä väki lähti liikkeelle, ja meillä olikin aivan mahtavia ihmisiä tekemässä töitä ympäri pohjoista. Sieltä se hyvä tulos lähti. Kiitos kuuluu sinne, missä työ on tehty, Alavuotunki totesi.

Alavuotungin mukaan pohjoisen vahvat vasemmistoperinteet vaikuttavat tulokseen, mutta eivät selitä sitä kokonaan.

– Olemme pystyneet uudistumaan ja meillä oli uusia ja nuoria ehdokkaita joka puolella pohjoista. Se kertoo siitä, että vasemmistoaate elää täällä vahvana. Pohjois-Suomessa meitä tarvitaan.

Kaikkien kuntien vaalitulokset ovat katsottavissa osoitteesta www.vaalit.fi.

