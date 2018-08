Vasemmistoristeilyn soteklinikan viesti: Sipilän sote nurin, parempi tilalle

– Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatio (yhteensovittaminen) tarvitaan, se on ihan selvää. Nykyhallituksen sotemalli on kaadettava, meillä on nopeasti parempi ja halvempikin tilalle, sanoi kansanedustaja Hanna Sarkkinen Vasemmistoristeilyn sote ja maakuntauudistusklinikalla.

Hänen mukaansa todellisuudessa vain kokoomus haluaa nykyhallituksen sotemallin.

– Epäpyhä lehmänkauppa pitää hallituksen koossa. Vasemmiston, demarien ja vihreiden linjaukset ovat niin monilta osin lähellä toisiaan, että niistä voidaan neuvotella yhteinen ratkaisu, Sarkkinen uskoi.

Vasemmiston mallissa käytännön kärjeksi on nostettu julkisen perusterveydenhuollon vahvistaminen niin, että terveysasemilla pääsisi kiireettömissä tapauksissa lääkärille viikossa.

Klinikan vilkkaassa keskustelussa todettiin, että uusien sotekeskuksien palvelutarjonnan pitää olla muutakin kuin terveydenhoitoa eli myös sosiaalityön palveluita esimerkiksi vanhuksille ja vammaisille, joiden asiaa puolue nostaa pinnalle lokakuun lopulla Tampereella järjestettävällä seminaarilla.

Kun vanhuspalvelulakia keskustelussa moitittiin, niin yksi lain isistä, ex-kansanedustaja Erkki Virtanen hieman kimpaantui ja paukautti esimerkkejä luetellen, että itse laki on hyvä, mutta monia sen määräyksistä ei kunnissa käytännössä toteuteta.

Jos lait läpi, niin vaikea perua

Maakunta- ja soteuudistuksen läpimeno on Sipilän hallitukselle elinkysymys. Merkkinä siitä hallituspuolueet jyräsivät eduskunnan sotevaliokunnassa läpi päätöksen, jolla valiokunta lopetti asiantuntijoiden kuulemiset eli pakotetaan nopeampaan päätöksentekoon.

Hanna Sarkkinen arvioi päivä ennen valiokunnan päätöstä käytännössä marraskuulla ratkeavan sen, meneekö hallituksen lakiesitys läpi.

”Jos on pakko arvata, niin todennäköisempää, että kaatuu.”

Mikäli Sipilän hallitus saa lait läpi, niin niiden kumoaminen on vaikeaa, vaikka ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen Suomeen saataisiin punavihreä hallitus.

Syynä on EU-säädöstö eli jos joku julkinen toiminta avataan kilpailutukseen siis myös yksityisille markkinoille, niin sitä ei voi palauttaa pois kilpailutuksesta vain julkiselle toimijalle.

– Oikeusprosessin kautta sitä voidaan palauttaa, mutta se on erittäin työlästä ja kestää vuosikausia, Hanna Sarkkinen huomautti.

”Elefantti pitää syödä palasina”

Maakunta- ja soteuudistukseen kuuluu sotepalvelujen ohella monien nykyisten valtion toimintojen kuten esimerkiksi työllisyys-, liikenne- ja ympäristöasioiden uusille maakunnille ja näin suoralla kansanvaalilla valittavan maakuntavaltuuston alaisuuteen.

Vaikka muutos on suuri, niin Hanna Sarkkisen mukaan sote-asiat ovat ensisijaisia, koska ”elefantti pitää syödä palasina”. Hän olisi myös valmis jaksottamaan muutosta hieman samaan tapaan kuin peruskoulu aikoinaan toteutettiin.

Erityistä huolta Sarkkinen kantoi ympäristöhallinnosta, jonka maakunnille siirtymätön osa aiotaan keskittää yhteen virastoon. Nykykaavailuissa ei enää jäisi viranomaista, jolla olisi valitusoikeus muiden viranomaisten tekemistä päätöksistä.

Tilakeskusyhtiö aiheuttaa jättivuokrat

Sote- ja maakunta-asiat vetivät kokoustilan täyteen ja puhetta olisi riittänyt enemmänkin esimerkiksi siitä, kuinka terveysfirmat nyt ostavat silmälääkäreitä sairaaloista ja julkiselle puolella kaihileikkausjonot venyvät.

Keskustelussa vaadittiin toimintansa jo aloittaneen Maakuntien Tilakeskus Oy:n välitöntä alasajoa.

Kaikki uusien maakuntien tilat sairaaloista terveysasemiin, sosiaalitoimistoihin ja pelastusasemiin siirtyvät sille ja yhtiö vuokraa tiloja edelleen maakunnille.

Maakuntia ajetaan palvelujen rajuun keskittämiseen siten, että Tilakeskuksella on kuuden prosentin tuottotavoite, joka paukautetaan vuokriin. Kun esimerkiksi Kainuun sote maksaa nyt mm. terveysasemista vuodessa vuokria reilusti alle 30 miljoonaa euroa, niin uusi vuokra tulisi olemaan yli 41 miljoonaa euroa vuodessa. Erotus on pois palveluista.

Tilaisuuden pohjoisin osallistuja, Juhani Harjunharja Utsjoelta halusi palauttaa esimerkiksi lääkäreille Lapin lisän palkkaukseen, koska pysyviä viranhoitajia ei tahdota Ylä-Lappiin saada.

Palvelujen yksityistämisestä puhuttiin runsaasti ja esillä oli mm. Länsi-Pohjan Mehiläis-jupakka.

”Kun luukun aukaisee niin mehiläiset lentävät sisään.”

– Kun luukun aukaisee niin mehiläiset lentävät sisään, heitti Kemin Aaro Tiilikainen.

Helsingin Kati Peltolalle vastatessaan Hanna Sarkkinen arveli, että sosiaalipalvelut on Sipilän sotessa rajattu sotekeskuksista lähes kokonaan pois, koska yksityiset palveluntuottajat eivät niitä kykene tuottamaan eivätkä pystyisi näin vaadittaessa keskuksiakaan perustamaan.

Klinikalla kuului hieman erilaisiakin näkemyksiä sotepalvelujen organisointipohjasta. Vasemmistoliittohan on hyväksynyt 18 maakunnan mallin, mutta myös sairaanhoitopiirien ja suurten Erva-alueiden (esimerkiksi koko pohjoinen Suomi yhtenä) kaipailua esiintyi.

Esimerkiksi puolueen sotetyöryhmää vetävä Harry Yltävä Tammisaaresta puhui vain viiden alueen näkökulmasta. Sitä vastaan ovat maantiede eli palvelujen saatavuus ja demokraattisen päätöksenteon olennainen heikentyminen, joihin eduskunnan peruslakivaliokunta jo edellisen kuntayhtymämallin kaatoi.

