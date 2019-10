Henri Ramberg jatkaa Vasemmistoliiton Lapin piirin johdossa

Vasemmistoliiton Lapin piirin syyspäivät ja syyskokous pidettiin viikonloppuna Rovaniemellä. Sunnuntain kokouksessa valittiin piirille puheenjohtajisto ja piirihallitus tulevalle vuodelle. Lisäksi kokous teki päätökset puoluevaltuutetuista sekä piirin esityksistä puoluejohtoon marraskuussa Kuopiossa pidettävässä puoluekokouksessa.

Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtajana jatkaa rovaniemeläinen Henri Ramberg. Varapuheenjohtajista käytiin vaali ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Arja Karhu Torniosta ja 2. varapuheenjohtajaksi Aaro Granroth Kittilästä.

Piirihallitukseen valittiin puheenjohtajiston ohella Anni Ahlakorpi (Utsjoki), Aleksi Blomster (Rovaniemi), Raili Fagerholm (Kittilä), Saara Hartzell (Rovaniemi), Mari Ikonen (Rovaniemi), Timo Lettijeff (Rovaniemi), Albana Mustafi (Kemi), Ari Mäläskä (Kemi), Riitta Näkkäläjärvi (Inari), Raimo Puikko (Tervola), Velijosi Salonen (Inari), Taru Santamäki (Tornio), Tommi Sauvolainen (Kemi), Sonja Sinisalo (Rovaniemi) ja Vuokko Vakkuri (Ylitornio).

Lapin piiri edellyttää, että pohjoisen alueen edustajia valitaan puolueen johtotehtäviin.

Varajäseniksi valittiin Sari Ekorre-Nummikari (Kemi), Mauri Jaakkonen (Kemi), Olavi Parkkila (Tornio), Kari Puolakka (Rovaniemi) ja Jukka Ylisuvanto (Kittilä).

Kokous teki myös valinnat puoluevaltuustoon Lapin osalta. Äänestyksen jälkeen puoluevaltuutetuiksi valittiin Tommi Sauvolainen, Henri Ramberg sekä Albana Mustafi. Varalle valittiin järjestyksessä Mari Ikonen, Aaro Granroth ja Arja Karhu.

Syyspäivien osallistujia lauantaina. (Kuva: Juho Saavalainen)

Piirijärjestö esittää Henri Rambergia puoluehallitukseen, Lauri Titolaa puoluevaltuuston yleisjäseneksi saamelaismandaatilla sekä Kainuun Miikka Kortelaista puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

Sote-palvelut lähelle ihmistä, liikkuminen mahdollistettava kaikkialla Lapissa

Syyspiirikokous otti myös kantaa metsien käyttöön, soteen ja liikenneasioihin.

Kokouksen mukaan Lapin metsien tuotteet olisi jalostettava tuottavuutta ja hiilensidontaa lisäävästi. Metsähoidon menetelmiä puolestaan tulisi soveltaa monipuolisesti tavoitteet ja luonnonolosuhteet huomioon ottaen.

Palvelut on tuotettava julkisina palveluina.

Sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluja tulisi tarjota lähellä ihmisiä kaikkialla Lapissa. Palvelut on tuotettava julkisina palveluina.

Ihmisten liikkuminen on mahdollistettava kaikkialla Lapissa. Vasemmistoliiton Lapin piirin mielestä tämän on tapahduttava mahdollisimman alhaisin päästöin esimerkiksi kehittämällä biopolttoaineiden jakeluverkostoa. Myös sähköistystä, väylätekniikkaa sekä joukkoliikennettä on kehitettävä Lapin alueella.

