Kepeä, mutta koskettava Litku

Juna Kainuuseen oli Klemetin avain suurempaan maineeseen. Levyn soundi on iskelmäinen ja nostalginen. Iskelmä onkin, progressiivisen rokin rinnalla, Sanna ”Litku” Klemetin suuri rakkaus.

Progressiivisuus kuuluu yhtyeen julkaisuilla iskelmällisyyttä unohtamatta. Tänä vuonna julkaistu Kukkia muovipussissa laajentaa iskelmällistä soundiaan italodiskon suuntaan. Klemetti teki levyn kahdestaan yhtyeen kitaristi-kosketinsoittaja Pekka Tuomen kanssa. Syntikat ja rumpukone määrittävät levyn soundeja. Klemetti ja Tuomi ovat pariskunta, joten levy syntyi kätevästi maailman ollessa lukkojen takana.

”Italodisko on osa tiettyä iskelmätraditiota, jota fiilistelen. Olen useamman vuoden miettinyt, että olisi kiva tehdä tällainen levy. Nyt tuli siihen hyvä sauma”, Klemetti kertoo.

Klemetti on julkaissut vuodesta 2015 lähtien levyjä miltei joka vuosi. Ensin yhtye tunnettiin nimellä Litku Klemetti & Tuntematon Numero, sitten Klemetti julkaisi soololevyn ja myöhemmin ilmoitti Litku Klemetin olevan nyt myös yhtyeen nimi. Hyvin tuotteliaana laulunkirjoittajana Klemetillä on jo nyt uusi levy työn alla.

”Seuraavalle levylle on nyt tehtynä neljäkymmentä kappaletta ja nauhoitukset on jo aloitettu. Yleensä levyn teossa vierähtää vuosi, joten kappaleet ovat meille jo vanhoja julkaistessa”, hän sanoo.

Laulun tekeminen ei ole kovin vaikeaa

Laulun kirjoittamiselle ladataan Klemetin mukaan liikaa paineita.

”Laulun tekeminen on minun työtäni. Sävellän spontaanisti levyllisen biisejä ja yleensä työstänkin aina levykokonaisuutta”, hän kertoo.

”Ei se ole kovin vaikeaa. Tietenkin tarvitaan inspiraatio. Parhaimmillaan laulunkirjoittaminen on silloin, kun on vision omaava säveltäjä. Heikoimmillaan se taas on, kun työpajassa rakennetaan hittibiisejä.”

Klemetti vaalii perinteistä taiteilijuutta.

”Laulunkirjoittamisessa tarvitaan visiota ja ideaa. En lähde tekemään hittibiisejä, vaan levyillä on tarpeensa. Niille tarvitaan erilaisia kappaleita. Toisinaan purskahtaa esiin iso biisi”, hän sanoo.

”Otan kuitenkin sen verran takaisin taiteilijuuttani, että myönnän kappaleiden tarvitsevan hyviä melodioita ja oikeat palaset oikeille paikoilleen”, hän jatkaa.

Tästä huolimatta yhtyeen levyt eivät ole Klemetin mukaan kovin harkittuja. Uudet tuulet kuitenkin puhaltavat.

”Tämä on vastaisku ylituotetulle musiikille ja ylenpalttiselle vakavuudelle. Nyt kuitenkin tuntuu, että haluaisin vähän enemmän suunnitella tekemisiämme”, hän Klemetti kertoo.

Työn alla olevan levyn kohdalla yhtye koettaa bändin osallistumista sovittamiseen.

”Tähän asti olemme sovittaneet äänittäessä ja olen demottanut kappaleita aika paljon. Bändillä sovittaminen soittaen tuntuu vaikealta, mutta sitä nyt kokeilemme.”

Innokkaana karaokelaulajana Klemetti

on käyttänyt Litku-nimeä myös karaokessa.

Raju juttu

Hyvien melodioiden ja iskelmällisten kappaleiden lisäksi Litku Klemetti tunnetaan sanoituksistaan. Nostalgiaa herättävät sanoitukset ovat myös hyvin samaistuttavia.

”Kun aloitin, Litku oli kevyttä ja puhekielistä, se oli vastaveto liian vakavalle musiikille. Nyt olen itse vakavoitunut, kun minusta tuli taas oma masentunut itseni”, hän kertoo.

Litku on hahmo, jonka Sanna Klemetti keksi saatuaan tarpeekseen sisäänpäinkääntyneisyydestään.

”Halusin rajun jutun. Halusin heittäytyä lavalla. Näin välähdyksen Litkun hahmosta ja samalla levyn kannenkin”, Klemetti kertoo.

Litku-hahmo ei ole kuitenkaan tekosyy laittaa lekkeriksi tai pelleillä. Musiikki ja sanoitukset voivat olla kepeitä ja luoda mielikuvia, mutta ne tulevat rehellisestä paikasta.

”Aina kappaleeni ovat henkilökohtaisia, mutta mietin näkökulmaa sanoituksiin, etteivät ne ole vain murheiden vatvomista.”

Seuraavalle levylle Klemetti on tehnyt kappaleita jo kolmen vuoden ajan. Klemetti, yleensä niin nopea liikkeissään, on pohtinut tulevaa levyä normaalia enemmän.

”Minulla on vainu, että haluan tehdä vakavamman levyn: kepeän, mutta koskettavan. Enemmän Sanna-levyn. Toisaalta mietin pitäisikö pysyttäytyä hahmoissa. Ei minua pelota laittaa itseäni esille, mutta mietin, mitä haluan ilmaista. Haluanko laulaa itsestäni?”

Hävettää olla olemassa

Edes Litkun hahmo ei voi suojata taiteilijaa kaikelta. Usein sattuu ja paljon.

”Haluan antaa kaikkeni, ja olen ehkä antanut liikaakin, sillä usein olen aivan paskana”, Klemetti kertoo.

Suosio tuli nopeasti ja yllättäen. Vaikka Klemetti on ollut tuttu nimi musiikkipiireissä jo vuosia ennen Juna Kainuuseen -levyä, ei Suomen musiikkipiirien suosio voi valmistaa isomman yleisön suosioon.

”Suosio oli mulle vähän liikaa. Menin aivan romuksi, en osannut varautua siihen yhtään.”

”Olen herkkä ja pelkään kaikkien inhoavan minua. Ja tietenkin valtavan hypen takia olikin niitä ihmisiä, jotka jo hypen takia inhoavatkin minua. On ihmisiä, jotka näkevät vaivaa päästäkseen dissaamaan minua”, Klemetti jatkaa.

Kuhmosta kotoisin olevalle taiteilijalle ei ole ominaista olla kaikkien huulilla.

”Olen Kainuusta, joten minua hävettää olla vaivoiksi. Suosion alkaessa minua hävetti olla olemassa. En halua, että minua huomataan, mutta toisaalta olen myös linssilude ja haluan huomiota”, hän kertoo.

Myöhemmin suosion tuoma ahdistus on hellittänyt.

”Olen oppinut myös nauttimaan suosiosta ja olen ylpeä työstäni ja siitä, että pystyn elättämään itseni taiteellani.”

Pian haastattelun jälkeen Klemetti kapuaa Tampere-talon pienen salin lavalle. Ensin hän soittaa yhden setin vanhoja kappaleita yksin pianolla, sitten toisen setin uutta materiaali koko yhtyeellä. Kahdestaan Tuomen kanssa tehdyt kappaleet on sovitettu koko yhtyeelle ja vanhoja kappaleita on sovitettu uudelleen. Vielä jokunen vuosi sitten Klemetti teki itse julisteita jokaista Jyväskylän keikkaa varten ja soitteli keikkapaikkoja läpi.

”Kun breikkasimme vuonna 2017, laiskistuin. Ei tarvinnut enää mainostaa, sillä yleisöä tuli keikoille ilmankin minun tekemiä julisteita.”

Julisteiden takana oli punkin tee-se-itse-ajatusta.

”Palaan niiden ajatusten pariin, jos meinaa fokus karata.”

