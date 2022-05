Pohjois-Pohjanmaalta ehdokkaita eduskuntavaaleihin

Iissä kokoontunut Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston piirijärjestö asetti kahdeksan ensimmäistä ehdokasta ensi kevään eduskuntavaaleihin. Muut seitsemän nimeää piirihallitus myöhemmin. Lisäksi samaan Oulun vaalipiiriin kuuluva puolueen Kainuun piirijärjestö asettaa listalle kolme ehdokasta, jotka valitaan jäsenäänestyksellä.

Vakavat asiat hallitsivat keskustelua Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston piirikokouksessa Iin Järjestötalolla.

Pohjois-Pohjanmaan kevätpiirikokouksen nimeämät ehdokkaat ovat Katja Hänninen (Raahe), Jessi Jokelainen (Oulu), Taija Jyrkäs (Oulu), Jouni Jussinniemi (Pyhäjärvi), Olli Kohonen (Oulu), Juha-Matti Mustonen (Oulu), Pasi Niiranen (Ylivieska) ja Antti Tihinen (Pudasjärvi).

Piirikokous keskusteli eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jussi Saramon ajankohtaiskatsauksen pohjalta Nato-jäsenyydestä. Venäjän raaka sota Ukrainassa on pakottanut uusiin arvioihin, ja puoluejohdon kanta jäsenyyden hakemisen puolesta sai kokousväeltä ymmärrystä, mutta Naton ideologia ei. Nato-keskustelu Suomessa koettiin hyvin yksipuoliseksi. Rauhantyötä ikänsä tehneet vasemmistolaiset ovat saaneet märkää rättiä kasvoilleen. Suuria kysymyksiä on auki: ydinaseet, sotilasmenot, YK:n asema. Toiveikkaan tulevaisuuden rakentaminen on käynyt vaikeammaksi.

Kokous keskusteli myös yhteisöllisyyden kuihtumisesta Suomessa. Yksinäisyys ja pelot lisäävät mielenterveyden ongelmia. Uuden aluehallinnon tulisikin tukea myös pienempiä maaseudun yhdistyksiä ja tapahtumia, jotka kokoavat ihmisiä yhteen.