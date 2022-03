Putinin sota on katastrofi kaikille

Vladimir Putinin fasistisen koplan masinoima Venäjän asevoimien silmitön hyökkäys Ukrainaan oli yllätys monille, vaikka jotakin saatettiin sentään uskaltaa aavistella kaiken diplomatiateatterin keskellä. Jatkoa on valitettavasti seurannut ja yllätys seurannut toinen toistaan sotakoneitten vyöryessä aroilta kaupunkeihin: Putinin ja kätyreidensä entistäkin harhaisempaa retoriikkaa, hyökkääjän täydellistä piittaamattomuutta siviilien kärsimyksistä, ydinaseilla uhoamista, humanitäärisen katastrofin ja pakolaisten määrän räjähtämistä. Venäjän toiminta on täydellisen tuomittavaa ja räikeästi kaiken järjen ja inhimillisyyden vastaista.

Silmiä on pitänyt hieraista useamman kerran Ukraina-uutiskuvatulvan edessä. Kiihtyvät pommitukset tuhoavat infrastruktuurin ja elämän edellytykset ympäri Ukrainaa. Jatkuvalla tulilinjalla on myös siviilien henki. Tuhotut Euroopan sydänmaat muistuttavat edellisten maailmanpalojen kauheuksista.

Ukrainassa pakon edessä puolustautumaan tai pakenemaan joutuvia hädänalaisia on autettava niin paljon kuin mahdollista, ja tähän haasteeseen vastatessaan Eurooppa on osoittanut poikkeuksellista solidaarisuutta. Myös Venäjää vastaan suunnatuissa pakotteissa länsimaat ovat olleet kovin yksimielisiä.

Tällaisia jakolinjoja vedettäessä on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta siitä, ettei Putinin hallintoa ja tavallisia venäläisiä sekoiteta keskenään. Venäjän kansaa ei tule demonisoida, sillä he ovat yksinvaltiaansa uhreja siinä missä ukrainalaisetkin. Todellista solidaarisuutta on seistä sekä Ukrainan kansan että venäläisen kansalaisyhteiskunnan takana.

Odotetusti keskustelu Suomen turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja sotilaallisesta liittoutumisesta on ryöpsähtänyt voimalla esiin. Tuon keskustelun keskiössä on sotilasliitto Nato. Tämän mittaluokan asioiden parissa on syytä toimia rauhassa ja realistisesti, faktat ja dialogi edellä – vaikka tunteet käyvät täysin ymmärrettävästi kuumina. Suututtavathan Venäjän uhkailu, tuhovoiman näytökset ja täydellinen arvaamattomuus nyt ympäri Eurooppaa. Maltti on silti valttia, kun ympärillä pauhaava kriisi uhkaa sumentaa järkevänkin ajattelun.

Yhtä kaikki, Suomen olisi voitava padota imperialismin ja militarismin vyöryttämistä, tuli se mistä ilmansuunnasta tahansa. Rauhan ja sen edistämisen tulisi olla Euroopan ja Suomen ykkösprioriteetti.

Vasemmistoliitolle luonteva paikka käydä keskustelua ulko- ja turvallisuuspoliittisista linjoistaan on kesäkuun puoluekokous.

Yksi toivon pilkahdus kaiken kauhun keskellä on se, että Ukrainan sota toivottavasti on myös Putinin hallinnon lopun alku. Fasistista järjestystä vaativan yksinvaltiaan riisuvat lopulta kruunustaan rauhaa rakastavat, elämää arvostavat tavalliset venäläiset.

Päätoimittaja

