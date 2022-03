Venäjän aloittamat sotatoimet Ukrainassa ovat järkyttäneet ihmisiä ympäri maailman. Useimmat tuntuvat ajattelevan, että kyseessä on presidentti Vladimir Putinin sota, ei Venäjän kansalaisten sota. Myös Suomessa Venäjän hyökkäys on aiheuttanut ihmisissä surua ja pelkoa.

Suomessa asuu lähes kolmekymmentätuhatta Venäjän kansalaista ja lähes seitsemänkymmentätuhatta venäjää äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Harva ajattelee, että sodasta voitaisiin syyttää ainakaan heitä, mutta ovatko asenteet koventumassa? Suomessa ollaan perinteisesti oltu varautuneita venäläisiä kohtaan pitkän yhteisen historiamme takia, mutta maata johtavan diktaattorin teot eivät saa määrittää sitä, miten asennoidumme tavallisia venäläisiä kohtaan.

Suomi–Venäjä-seura vaatii rauhan palauttamista

Suomi–Venäjä-seuran kannanotossa vaaditaan Venäjää lopettamaan sotatoimet Ukrainassa välittömästi. Kannanotossa todetaan Venäjän hyökkäyksen olevan kansainvälisen oikeuden vastainen ja Venäjän valtiojohdon viestinnän valheellista. Vastalauseena sotatoimille seura keskeyttää Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin sekä ystävyyskongressin valmistelut.

Työtä tehdään rauhan puolesta Ukrainassa, mutta samalla pidetään tärkeänä, että venäläisiin ihmisiin ei kohdistu vihapuhetta ja syyttelyä.

Ystävyysseura-ajattelun ydintä on rauha ja ihmisten välinen yhteistyö yli rajojen. Suomi–Venäjä-seura haluaakin tuoda toiminnassaan esille sodan aiheuttamia inhimillisiä kärsimyksiä sekä Venäjän kansan sodanvastaista liikehdintää. Työtä tehdään rauhan puolesta Ukrainassa, mutta samalla pidetään tärkeänä, että venäläisiin ihmisiin ei kohdistu vihapuhetta ja syyttelyä.

Suomi–Venäjä-seuran Oulun osaston puheenjohtaja Marja Nybacka kertoo, että kaikki hänen venäläiset ystävänsä ja tuttavansa vastustavat sotaa ja ovat “Ukrainan puolella”. Putinille ei löydy sympatiaa, vaan sotaa pidetään kauhistuttavana ja turhana. Suomessa asuvat venäläiset toivovat, että asiat voitaisiin ratkaista neuvottelemalla. Nybacka kertoo, että vain yksi ainoa hänelle soittanut ihminen on ollut sitä mieltä, että Venäjä on Ukrainassa turvaamassa rauhaa, ja jollei sotaa käytäisi, saattaisi Itä-Ukrainassa tapahtua jopa kansanmurha.

Nybacka kertoo olleensa yhteydessä myös Venäjällä asuviin ystäviinsä, jotka ovat yhtä lailla järkyttyneitä ja surullisia siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Nybackan näkemys on, että Venäjän kansan mielestä sota on turha. Tuttavat Venäjältä kertovat, että uutisointi sodan kulusta on yksipuolista, mutta kattavampaakin tietoa löytyy, jos etsii. Vaikka tietoa ja todenmukaisia uutisia yritetään pimittää, esimerkiksi sosiaalisen median sivuston VKontakten kautta on vielä viime päivinä saanut muutakin kuin Venäjän johdon antamaa tietoa.

“Surettaa. Ihan samanlaisia ihmisiä ollaan loppujen lopuksi”, Nybacka sanoo.

Tavallinen kansa ei hänen mukaansa halua sotia, mutta jos käsky käy, on mentävä. Toki myös sotaa oikeutettuna pitäviä kansalaisia on. Nybacka näkee, että Venäjän kansalla olisi tässä oiva paikka ja etuoikeus nousta barrikadeille nykyistä valtiojohtoa vastaan, mutta hänkin myöntää, että kynnys lähteä on varmasti korkea. Sen lisäksi, että sananvapautta ei ole samalla tavalla kuin länsimaissa, myös kaduilla partioiva poliisi on omiaan vähentämään kapinointihaluja.

Suomalaiset ovat fiksuja

Asennemuutosta suomalaisissa ei Nybacka ole huomannut sodan puhjettua. Oulun seutukunnassa asuu noin tuhat venäläistä eikä Nybackan korviin ole ainakaan vielä kantautunut ongelmia

“Odoteltu on, että joko kohta joku soittaa ja kertoo ongelmista”, hän toteaa, mutta suomalaiset ovat ilmeisen fiksuja vaikeassa tilanteessa.

“Ei ole kerrottu ryssittelystä tai että lapsia olisi kiusattu koulussa.”

Ehkä tilanne on vakavampi Etelä-Suomessa, missä suomenvenäläisistä suurin osa asuu, mutta Suomi–Venäjä-seuran kanta on, että vihapuheelle ei anneta valtaa. Sen soisi olevan kaikkien ihmisten kanta näinä aikoina. Sota on tarpeeksi kauheaa ilman sivustakatsojien riitelyäkin.