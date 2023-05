Vasemmiston suunta: Huomio työmarkkinakysymyksiin

Esitän, että perustamme pikaisesti työryhmän pohtimaan näkyvyyttä työmarkkinakysymyksissä, koska meillä on paljon duunareita, jotka eivät meitä äänestä ja ovat liikkuneet esimerkiksi perussuomalaisiin. Olisi tärkeää nostaa meitä työväen puolueena ja se tapahtuu vain niin, että teemme vahvemmin näkyväksi työmarkkinakysymyksiä ja ihan niitä perusongelmia työpaikoilla.

Teresa Kvick

Keskustelu jatkuu

Äskettäinen eduskuntavaalitappio on synnyttänyt vasemmistoliittolaisten parissa vireää keskustelua tappion syistä ja seurauksista sekä tarpeesta uudistaa puoluetta ja sen toimintaa. Siksi Kansan Tahto on avannut paperilehdessään ja nettisivuillaan keskustelupalstan, jolla pohditaan mitä vasemmistoliiton tulisi tehdä ja mihin suuntaan lähteä vaalitappion jälkeen. Palsta on tarkoitettu kaikille vasemmistoliittolaisille.

Kirjoita siis tiivis ja perusteltu mielipide siitä, mihin suuntaan sinä haluaisit puolueen liikkuvan ja miten. Pohtia voi esimerkiksi puolueen organisaatiota, toimintaa, julkikuvaa, lähestyttävyyttä, kieltä ja tietysti politiikan sisältöä, paikallisesti ja valtakunnan tasolla.

Vain perustellut ja asialliset mielipiteet julkaistaan, kirjoittajan omalla nimellä. Pidätämme oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä.

Toimita tekstisi sähköpostitse osoitteeseen tero.kaikko@kansantahto.fi. Viestin otsikoksi ”Vasemmiston suunta”.