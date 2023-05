Vasemmiston suunta: Kuuntelua ja selkeitä vastauksia

Vaaliteltoilla puhuttiin keväällä sähkön hinnasta ja sähkötuesta. Perussuomalaisten viesti, että hallitus kurittaa kansaa ilmastotoimilla, pitää sähkön hinnan korkealla ja jakaa sähkötukea rikkaille, meni perille. Tämän näkee vaalituloksesta.

Vasemmistossa emme kuulleet riittävästi, mistä ihmiset puhuivat ja pitkät jonot soppatykeille karusti kertoivat. Elintarvikkeiden hinnat nousivat rajusti ja monien ihmisten toimeentulo oli heikentynyt. Jo tammi–helmikuun tiedot hintojen nousun kohdistumisesta nimenomaan elintarvikkeisiin olisi pitänyt herättää meidät. Sen pitäisi kuulua perustaitoihimme.

Soppajonossa meille kerrottiin asiasta taas yksinkertainen totuus: Paha hallitus on tavoitellut vihreää siirtymää, aiheuttanut inflaation, ja se on johtanut elintarvikkeiden hintojen nousuun ja saattaa kansan ahdinkoon. Vastausta tähän emme kyenneet antamaan riittävän selkeänä. Puheet sodasta ja eurooppalaisesta talouskriisistä olivat omiaan vain hämmentämään kuulijoita.

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Pitkäaikaiset tukijamme puhuivat Natosta. Heille, jotka ovat vuosikymmeniä sotilasliittoa vastustaneet, on vaikea selittää äkkikäännöstä ja ennen muuta Suomen suhtautumista sotaan ja rauhaan. Aseisiin ja ammuksiin riittää rahaa, mutta kulttuurisuhteet Venäjälle on katkaistu ja muuria rakennetaan itärajalle. Viestiksi heille ei riitä, että Putin on paha.

Tärkeintä on ihmisten kuunteleminen ja heidän kanssaan keskusteleminen muulloinkin kuin vaalikampanjoinnissa. Keskustelu avaa näkökulmia puolin ja toisin. Usein ihmiset ymmärtävät yhteiset tavoitteemme ja voimme olla niistä yhtä mieltä.

Sen jälkeen omat ratkaisuvaihtoehtomme ongelmiin olisi kyettävä esittämään selkeästi ja joskus myös yksinkertaistetusti. Tämäkään ei ole kovin helppo tehtävä.

Albana Mustafi

Keskustelu jatkuu

Äskettäinen eduskuntavaalitappio on synnyttänyt vasemmistoliittolaisten parissa vireää keskustelua tappion syistä ja seurauksista sekä tarpeesta uudistaa puoluetta ja sen toimintaa. Siksi Kansan Tahto on avannut paperilehdessään ja nettisivuillaan keskustelupalstan, jolla pohditaan mitä vasemmistoliiton tulisi tehdä ja mihin suuntaan lähteä vaalitappion jälkeen. Palsta on tarkoitettu kaikille vasemmistoliittolaisille.

Kirjoita siis tiivis ja perusteltu mielipide siitä, mihin suuntaan sinä haluaisit puolueen liikkuvan ja miten. Pohtia voi esimerkiksi puolueen organisaatiota, toimintaa, julkikuvaa, lähestyttävyyttä, kieltä ja tietysti politiikan sisältöä, paikallisesti ja valtakunnan tasolla.

Vain perustellut ja asialliset mielipiteet julkaistaan, kirjoittajan omalla nimellä. Pidätämme oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä.

Toimita tekstisi sähköpostitse osoitteeseen tero.kaikko@kansantahto.fi. Viestin otsikoksi ”Vasemmiston suunta”.