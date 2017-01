Vasemmistolla paljon uusia ja nuoria ehdokkaita Kajaanissa

Kajaanin Vasemmisto on nimennyt ensimmäiset 28 ehdokasta ensi huhtikuun kuntavaaleihin. Kaikki Vasemmiston nykyiset kaupunginvaltuutetut hakevat jatkoa, mutta erityisen paljon nyt nimetyissä on uusia ja nuoria ehdokkaita. Uusia on puolet eli... Lue lisää