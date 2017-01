Saunassa tunnetaan ihmisarvo

Saunaparlamentti on kolumnisarja, joka ammentaa jutun juurta muun muassa uimahallien saunakeskusteluista. Uiminen on rentouttava harrastus. Rauhalliseen tahtiin suoritettu aamu-uinti nollaa pään loistavasti ja antaa virtaa arkiseen aherrukseen. Saunominen on kuitenkin... Lue lisää