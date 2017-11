Asevelvollisuus ja asevienti syyniin

Vasemmistoliitto julkaisi tänään oman ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelmansa. Puolue vaatii Suomen liittoutumattomuuden jatkamista ja irtautumista isäntämaasopimuksesta Naton kanssa, asevelvollisuuden tasa-arvoistamista, aseviennin lopettamista konfliktialueille sekä monipuolisempia ja laaja-alaisempia katsantokantoja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Perinteisiin sotilaallisiin uhkiin ja hybridisodankäyntiin varautuminen eivät ole puolueen mukaan riittävä vastaus niihin haasteisiin, jotka globaalin vakauden edistäminen edellyttää.

– Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen sekä tuloerojen ja eriarvoisuuden vähentäminen maailmanlaajuisesti ovat sotilasliittoja kestävämpiä keinoja lisätä turvallisuutta, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Vasemmiston tulevaisuuden kuva Suomelle on kansainvälisesti vastuullinen Suomi, joka harjoittaa itsenäistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja rakentaa ihmisten Eurooppaa ja maailmaa.

Asevelvollisuutta vasemmisto haluaa kehittää nykyajan tarpeiden mukaan lisäämällä valinnanvapautta ja tasa-arvoa valmiusvelvollisuusmallilla, joka kohtelee kaikkia sukupuolia tasapuolisesti.

Asevelvollisuuden lisäksi on tärkeää myös kiinnittää huomio sekä aseiden ostoon että myyntiin. Vasemmistoliitto vaatii, että Suomi ei käy asekauppaa sellaisten maiden kanssa, jotka ovat sodassa tai polkevat ihmisoikeuksia, kuten Saudi-Arabia, Turkki, Yhdistyneet Arabiemiraatit ja Israel.

– Suomen ase- ja sotatarvikevienti on liki kaksinkertaistunut vuosina 2002-2016. Samaan aikaan merkittävimmäksi vientialueeksi on noussut Lähi-itä. On täysin kestämätöntä, että pitkäaikaisia konflikteja ylläpidetään suomalaisilla asetarvikkeilla, Li Andersson toteaa.

Vasemmistoliitto ei halua sitoa puolustusmäärärahoja indeksiin, joka automaattisesti korottaisi menoja joka vuosi, vaan, että niiden mitoituksessa otetaan huomioon myös yhteiskunnan muut tarpeet kuten hyvinvointipalvelut.

Uhkakuvien korostamisen sijaan Suomi tarvitsee tulevaisuuden näkymiä paremmasta maasta ja maailmasta. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitää tunnistaa uhkakuvat, mutta samalla on pidettävä kirkkaana mielessä omat tavoitteet. Vasemmiston tulevaisuuden kuva Suomelle on kansainvälisesti vastuullinen Suomi, joka harjoittaa itsenäistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja rakentaa ihmisten Eurooppaa ja maailmaa.

