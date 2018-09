Katja Hänninen: Budjetti kurittaa köyhiä edelleen

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen näkee, että Sipilän hallituksen esitys ei erityisemmin paranna pienituloisten asemaa vaikka hallitus haluaakin asian toisin esittää.

Ensi vuoden budjetissa ”eriarvoistumisen ehkäisemiseksi” on suunnattu noin 30 miljoonaa euroa. On hienoa, että esimerkiksi pienimpiä päivärahoja (sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, kuntoutusraha ja erityishoitoraha) korotetaan työmarkkinatukea vastaavalle tasolle. Myös takuueläkettä korotetaan. Näitä saavutuksia hallitus mielellään korostaa, mutta tosiasia on, että suomalaisista kolmanneksen tulot laskevat ensi vuoden budjetin perusteella. Kyseessä ovat Suomen pienituloisimmat ihmiset. Samalla suurituloisimpien tulot kasvavat suunniteltujen veroratkaisujen myötä.

Sipilän hallituskaudella tuloerot ja lapsiköyhyys ovat kasvaneet.

– 30 miljoonaa euroa ei paljon lämmitä, kun sitä verrataan koko kauden aikana tehtyjen sosiaalietuuksien indeksileikkausten vaikutuksiin. Puhutaan yli kymmenkertaisista summista. Sipilän hallituksen strategia on ollut kaikilla sektoreilla leikata kirveellä ja paikata laastarilla, Hänninen sanoo.

Sipilän hallituskaudella tuloerot ja lapsiköyhyys ovat kasvaneet. Jopa yli 10 prosenttia lapsista elää pienituloisessa perheessä. Tämän hallituksen tekemät lapsilisien leikkaukset ja sosiaalietuuksien indeksikorotusten jäädytykset ovat rankaisseet pienituloisimpia suomalaisia. Lapsena koettu köyhyys lisää syrjäytymisen ja muiden sosiaalisten ongelmien riskiä myöhemmin elämässä.

Alkuhallituskaudesta elimme vielä taantumassa. Taloustieteen oppien mukaan taantumassa kuuluisi elvyttää ja nousukaudella kiristää kukkaron nyörejä, ikään kuin varautua pahan päivän varalle. Nämä opit eivät kuitenkaan kiinnosta hallitusta, joka toimii juuri päinvastoin keventämällä verotusta nousukaudella ja piiskaamalla köyhää taantumassa.

– Vaikka Sipilä ja kumppanit väittäisivät mitä, totuus on, että tämä hallitus on harjoittanut vahvasti eriarvoisuutta lisäävää talouspolitiikkaa ja lisännyt tuloeroja, Hänninen summaa.

