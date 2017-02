Valtio osti Ärjänsaaren suojelualueeksi

UPM ja Kainuun ELY-keskus ovat tehneet maakaupan, jolla Kajaanissa sijaitseva Ärjänsaari siirtyi ympäristöministeriön hallintaan suojelutarkoituksiin.

Metsäyhtiö UPM aloitti hakkuut omistamassaan, luontoarvoistaan tunnetussa Ärjänsaaressa viime vuoden tammikuussa, mutta mielenosoittajat pysäyttivät ne helmikuussa. Syksyllä 2016 UPM asetti saaren myyntiin.

– Ärjänsaari on monimuotoisen luontonsa ja kulttuurihistoriansa kannalta arvokas, ja se on myös vilkkaassa virkistyskäytössä erityisesti kesäaikaan, toteaa Kainuun ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen ympäristöministeriön tiedotteessa.

Ärjänsaari on osa Natura 2000 ‐verkostoa ja valtakunnallista rantojensuojeluohjelmaa. Alue tunnetaan hiekkarannoista, dyyneistä ja korkeista rantatörmistä. Noin 270 hehtaarin kokoinen saari sijaitsee Oulujärvessä, noin 16 kilometrin päässä Kajaanin keskustasta.

Luontoarvojen lisäksi Ärjänsaarella on huomattava merkitys seudun kulttuurihistoriassa. Saari on ollut muun muassa saamelaisten riittipaikka, ja järvirosvojen tiedetään piilotelleen siellä. Saarella on sijainnut myös Kajaani Oy:n työläisten käytössä ollut lomakylä.

Ärjänsaari pysyy jatkossakin avoimena veneilijöille ja retkeilijöille. Saaren hallinta tulee siirtymään Metsähallituksen luontopalveluille, ja siitä perustetaan aikanaan luonnonsuojelualue. Ympäristöministeriön mukaan saaressa sijaitsevan vanhan lomakylän rakennusten kohtalo ratkaistaan myöhemmin.

