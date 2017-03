Vasemmistoliitto tavoittelee 13 valtuutetun paikkaa Oulussa

Lauantaina 4.3. vaalistarttinsa ottanut Oulun Vasemmistoliitto tavoittelee tulevissa kuntavaaleissa 13 valtuutetun paikkaa. Se julkaisi myös kuntavaaliohjelmansa ravintola Rauhalassa järjestetyssä tilaisuudessa.

Tällä hetkellä puolueella on 10 edustajaa Oulun 67-paikkaisessa valtuustossa. Kunnallisjärjestön puheenjohtajan Rauno Hekkalan mukaan tavoite vahvasta vaalivoitosta on realistinen, koska Vasemmistoliiton kannatus on noususuunnassa hallituksen leikkauspolitiikan myötä.

– Kentältä tulee jatkuvasti hyvää viestiä, koska Vasemmistoliitto on aito vastapaino linjalle, jossa kurjistetaan kuntia ja siellä asuvia ihmisiä. Olemme jatkuvasti myös puolustaneet heikoimmassa asemassa olevia. Samalla linjalla jatkamme tulevaisuudessa, Hekkala sanoo.

Vasemmistoliiton ehdokasasettelu sujui Oulussa hyvin. Täydellä 100 ehdokkaan listalla on esimerkiksi neljä entistä tai nykyistä kansanedustajaa, joiden joukosta löytyvät myös Oulun vuoden 2012 kuntavaalien ääniharava Hanna Sarkkinen ja paluuta kuntapolitiikkaan tavoitteleva vuoden 2008 ääniharava samoissa vaaleissa ollut Martti Korhonen. Puolueen istuvista valtuutetuista kaikki asettuvat ehdolle Irma Pellistä lukuun ottamatta.

Vaaliohjelmassaan Vasemmistoliitto korostaa sitä, että kaupungin hyvien palveluiden peruskallio on hyvinvoiva työyhteisö. Oulun kaupungin on oltava tunnettu hyvänä työnantajana. Kunnallisjärjestö nostaa esiin, että kuntien oma toiminta on palvelutuotannon kestävä perusta ja sitä täydentävät paikallisten pienyrittäjien palvelut.

Vaaliohjelmassaan kunnallisjärjestö muistuttaa myös muun muassa siitä, että laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus, koulutus ja mahdollisuus monipuolisiin harrastuksiin antavat jokaiselle lapselle tasa-arvoiset eväät elämään.

– Meille tärkeää on se, että turvataan toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun opetuksen taso, rahoitus ja aloituspaikat. Kaikille lapsille tarvitaan terveelliset päivähoito- ja koulutilat. Nykyiset tilat tulee tarkistaa ja ne laittaa remonttilistan kärkeen, toteaa kuluvalla valtuustokaudella Vasemmistoliiton valtuustoryhmää Oulussa puheenjohtava Mikko Raudaskoski.

Laajasti Oulun kaupungin asioista eri tavoin näkemystä luovassa vaaliohjelmassaan Vasemmistoliitto esittää myös muun muassa matalan kynnyksen hyvinvointipisteien lisäämistä, haja-asutusalueiden harrastus- ja liikuntapaikkojen kunnossapidon turvaamista, maksutonta ehkäisyä nuorille ja Oululle edullisen vuokra- ja omistusasumisen taanneen maapolitiikan jatkamista.

Koko vaaliohjelman voi lukea Oulun Vasemmistoliiton nettisivuilta.

