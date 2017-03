Hänninen turvaisi turvakotipaikat soteuudistuksessa

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen vaatii turvakotipaikkojen määrän lisäämistä osana soteuudistusta. Eduskunta keskusteli 7.3. hallituksen esityksestä soteuudistukseen liittyväksi maakuntauudistukseksi.

– Yksityiskohtana haluan nostaa esiin turvakotien tilanteen maakunta- ja soteuudistuksen jälkeen. Esimerkiksi ensi- ja turvakotien liiton mukaan hallituksen ajama yhtiöittämisvelvoite on vakava riski sote-uudistuksessa. Uudistusten jälkeen on varmistettava, että liian pieneen turvakotipaikkojen määrään tehdään radikaali korjausliike. Tästä on Suomea toistuvasti huomauttanut esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty, Hänninen sanoo.

Vasemmistoliitto julkaisi 7.3. pamfletin omasta sotemallistaan. Vasemmistoliitto haluaa parantaa terveydenhuollon olemassa olevaa valinnanvapautta ja vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaiden ja terveydenhuollon potilaiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa.

– Suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta erityisesti palveluiden hinta ja luukulta luukulle juoksutus koetaan ongelmaksi. Siksi soteuudistus on välttämätön toteuttaa. hallituksen esityksessä on kuitenkin unohdettu nämä alkuperäiset tavoitteet. Sen sijaan on lähdetty tekemään mallia säästöt ja yksityisten terveysjättien etu edellä. Hallituksen ajama malli on uhka kansanterveydelle. Siinä ei ole kyse valinnanvapaudesta vaan järjestelmämme hyvin toimivien osien romuttamisesta pakkoyhtiöittämisen tieltä, Hänninen sanoo.

– Harvoin käsittelemme eduskunnassa lakiesitystä, joka on yhtä kautta linjan asiantuntijoiden jyrkästi tuomitsema, kuin hallituksen sote-esitys on. Saamme lukea päivittäin lehdistä, kuinka maan johtavat soteasiantuntijat toinen toisensa perään varoittavat hallituksen esitykseen sisältyvistä riskeistä. Nyt jos koskaan pitäisi hallituksen niellä ylpeytensä, kuten se on jo monta kertaa aiemminkin tehnyt ja keskeyttää kokoomuksen junttaaman pakkoyhtiöittämismallin läpivieminen ja palauttaa soteuudistus parlamentaariseen käsittelyyn, Hänninen sanoo.

