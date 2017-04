Julkinen palvelu, joka ei kuulu poliitikoille

Kun hallitus esitti Arto Satosen (kok) johtaman työryhmän ehdotuksesta, että Yleisradion strategiasta päättäminen siirretään yhtiön hallitukselta hallintoneuvoston poliitikoille, heräsi huoli journalistisesta päätöksenteosta. Poliitikot plus Yle ei ole ollut viime aikoina helppo yhtälö.

Perussuomalaisten kommentit Ylen vihervasemmistolaisista paljastavat, että ainakin heille tässä on kyse jonkinlaisesta journalistisesta puhdistuksesta. On kuitenkin vaikea uskoa, että työryhmän esitys perustuisi Teuvo Hakkaraisen (ps) ja Kike Elomaan (ps) harhaiseen argumentointiin.

Poliitikkojen valitus väärin toimivasta mediasta ei lopu varmasti koskaan. Nykyinen hallintoneuvostomalli saattaakin olla tarpeellinen väline kanavoidessaan pahimman öyhötyksen omiin kokouksiinsa. Yleisradion edustajien pitää vain osata jättää vaikutusyritykset omaan arvoonsa.

Poliitikkojen valitus väärin toimivasta mediasta ei lopu varmasti koskaan.

Päättääpä strategiasta kansanedustajat tai Ylen hallitus, journalistinen päätöksenteko on asia erikseen. Journalistin ohjeiden mukaan sitä päätösvaltaa ei voi siirtää toimituksen ulkopuolelle, ei edes yhtiön omalle hallitukselle.

Käytännössä poliitikot ovat linjanneet Yleisradion strategiaa aivan viime aikoina. Samainen Satosen työryhmä esitti viime kesänä, että Ylen on lisättävä ostoja yksityisiltä tuottajilta eikä rahoitukseen tehdä pariin vuoteen indeksikorotuksia. Tämän tuloksena 63 yleläistä irtisanotaan helmikuussa päättyneiden yt-neuvottelujen jälkeen.

Työryhmä teki esityksiä myös nettiuutisten alueellisten etusivujen poistamisesta sekä Suomen Tietotoimiston asiakkaaksi hankkiutumisesta. Nämä ovat kaikki strategisia valintoja, jotka kaupallisissa yhtiöissä tekee omistajien ohjaama hallitus.

Jos poliitikot haluavat tällaisia päätöksiä tehdä, eduskunnan valitsema hallintoneuvosto on tarkoitukseen sopivampi toimielin kuin hallituspolitiikkaan sidotut työryhmät. Paras tietysti olisi, jos eivät haluaisi.

Vasemmistossa valtionyhtiöitä vaaditaan usein tiukemmin kansanedustajien liekaan. Postia ja VR:ää halutaan estää heikentämästä palvelujaan, Fortumia osallistumasta vaarallisiin ydinvoimaprojekteihin.

Yleisradion kohdalla suunta on toinen. Julkista mediapalvelua halutaan vahvistaa turvaamalla sen riippumattomuus, etäisyys valtiosta. Näin pitää ollakin.

Julkista mediapalvelua halutaan vahvistaa turvaamalla sen riippumattomuus, etäisyys valtiosta. Näin pitää ollakin.

Hallinnollisten ratkaisujen pitää vahvistaa toimitusten riippumattomuutta rahoittajasta. Strategiasta päättäminen ei mahdollista merkittävää puuttumista juttuaiheiden ja haastateltavien valintaan, mutta strategialla on suora yhteys siihen, miten rahaa yhtiössä jaetaan.

Hallintoneuvoston pöytäkirjoista paljastuvan keskustelun taso ei synnytä luottamusta kansanedustajien kykyyn turvata vallanpitäjiä kriittisesti tarkastelevan journalismin vaatimia resursseja. Neuvostossa on kommentoitu jopa yksittäisiä uutisjuttuja ja pyritty vaikuttamaan esimerkiksi perussuomalaisia koskevaan uutisointiin.

On siksi parasta, että Ylen strategiasta päättää median asiantuntijoista ja henkilöstön edustajista koostuva hallitus.

Perussuomalaisten Yle-kannoille ja -kaunoille on helppo naureskella. Myönteisiä uutisia hallituksen saavutuksista vaativa Mika Niikko (ps) ei kuitenkaan paljon eroa valeuutisia joka puolella näkevästä Donald Trumpista, josta tuli Yhdysvaltain presidentti naureskelusta huolimatta ja osin kai sen vuoksi.

Esimerkkejä on lähempänäkin. EU-maa Unkarissa painostetaan ja suljetaan tiedotusvälineitä vuosikymmenen alussa säädetyn medialain turvin. Syksyllä suljettiin varoittamatta maan suurin oppositiolehti ja 60 toimittajaa menetti työpaikkansa. Puolassa yleisradioyhtiön riippumattomuutta on heikennetty lainsäädännöllä ja kymmeniä toimittajia on sanottu irti.

Suomessa Harry Harkimon (kok) työryhmä esitti äskettäin valtion rahaa myös kaupallisen median uutistoimintaan. Moniäänisyyden kannalta esitys voi olla hyvä, mutta mikä estää oikeistopopulisteja vaatimasta silkkihansikkaita lopulta myös MTV:n uutisilta verorahojen vastineeksi?

Sen estää oikeistopopulistien ja muiden poliitikkojen pitäminen mahdollisimman kaukana median päätöksenteosta ja strategioista.

Raahelainen kaupunginvaltuutettu ja Yleisen Lehtimiesliiton puheenjohtaja Niko Peltokangas kirjoittaa Kansan Tahdon Mediakritiikkiä-palstalle.

Kommentit