Lakko toteutui LapWallin tehtaalla painostuksesta huolimatta

Teollisuusliiton poliittinen lakko on toteutunut LapWall Oy:n puuelementtitehtaalla Pyhännällä odotettua paremmin, kertoo pääluottamusmies Ari Leinonen. Aamuvuoron perusteella näyttää siltä, että 40–60 prosenttia työntekijöistä on jäänyt kotiin.

– Tämä on meille jo aikamoinen selkävoitto, Leinonen kommentoi.

Kansan Uutiset uutisoi eilen, että tehtaan työntekijöitä on painostettu tekemään lakonalaisia töitä lupaamalla puolitoistakertainen palkka. Ammattiliitosta eroamisesta on työntekijöiden mukaan tarjottu 500 euron kertakorvausta ja lakkoon osallistuvia on uhattu jopa potkuilla.

”Jos nämä tiedot olisivat aivan perättömiä, eihän minulla pitäisi olla tällä hetkellä työpaikkaa.”

LapWall kiisti Facebookissa julkaisemassaan tiedotteessa painostuksen ja uhkailun. Leinosen mielestä se oli odotettua. Yrityksen johto ei kuitenkaan ole ollut häneen missään yhteydessä väitteistä.

– Minä olen vielä siellä työsuhteessa. Jos nämä tiedot olisivat aivan perättömiä, eihän minulla pitäisi olla tällä hetkellä työpaikkaa vaan olisin raastuvassa, pääluottamusmies sanoo.

”Työnantajan syytä olla varovainen”

Tänään LapWall tiedotti Facebookissa, että kaikki työntekijät olisivat tulleet aamuvuoroon töihin. Ilmoitus on ristiriidassa luottamusmiehen kertoman kanssa.

Teollisuusliiton puutuotesektorin johtajan Jyrki Alapartasen tietojen mukaan kaikki lakkoa rikkovat työntekijät on kutsuttu aamuvuoroon. Lisäksi tehtaalla työskentelee alihankkijoita, jotka eivät ole lakon piirissä.

– Työnantaja on järjestäytymätön eikä meillä ole työrauhavelvoitetta missään oloissa. Jos siellä selvitettävää tulee, asiat varmaan entisestään kiristyy. Työnantajan olisi syytä olla varovainen, miten se käsittelee henkilöstöä näissä tilantessa, Alapartanen sanoo.

Liitolla on sektorijohtajan mukaan näyttöä työntekijöiden painostamisesta. Alapartanen korostaa, että irtisanomissuojaa puolustava lakko on laillinen mutta työnantajan toimet laittomia. Tehtaan työntekijöille jaetussa liiton tiedotteessa viitataan rikoslakiin, jonka mukaan painostamisesta voi seurata työnantajalle sakkoa tai vankeutta.

Jaa tämä: Jakaminen

Twitter

LinkedIn



Facebook

Google



WhatsApp

Pinterest



Tulosta

Sähköpostitse



Telegram



Kommentit