Punaisen kyyhkyn siivillä

Vasemmisto uudisti ilmeensä

Vasemmistoliitto on uudistanut visuaalisen ilmeensä. Uusi puolueen logo on punasävyinen v-kirjain, joka muodostaa samalla oikealle suuntaavan linnun hahmon. Linnun on määrä symboloida sekä rauhankyyhkyä että puolueen esillä pitämiä ympäristöarvoja.

Logoa ja koko ilmettä käytetään punaisen lisäksi myös pinkissä, keltaisessa ja sinisessä värissä.

Puoluetoimiston lisäksi uutta ilmettä on ollut suunnittelemassa luova toimisto Berry Creative.

Vasemmistoliiton uutta ilmettä esitelleessä tiedotustilaisuudessa puolueen puheenjohtaja Li Andersson perusteli visuaalista uusiutumista puolueen kasvamisella ja kehittymisellä ja tarpeella pysyä kehityksessä mukana.

Kyse ei ole puolueen identiteetin vaan ilmeen uudistamisesta.

– Vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen jäsenkuntamme on monipuolistunut ja laajentunut.

Andersson totesi, että kyse ei ole puolueen identiteetin vaan ilmeen uudistamisesta.

Edellisestä vasemmistoliiton visuaalisen ilmeen uusimisesta on aikaa kahdeksan vuotta.

Ei liian hipster

Utsjoen kunnanvaltuutettu, entinen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi iloitsee puolueen uuden ilmeen raikkaudesta, mutta muuten ensivilkaisu logoon herätti hänessä ristiriitaisia tunteita.

Hän sanoo tietävänsä omasta kokemuksestaan Vasemmistonuorissa, että ilmeen uudistaminen on aina tuskallinen prosessi. Vasemmistonuoret muutti oman visuaalisen ilmeensä Ahlakorven puheenjohtajuuden aikana.

– Pinkistä väristä logossa en hirveästi pidä. Siitä tulee mieleen hieman myös VR:n logo. Pidän ajatuksesta, että logon lintu on rauhankyyhky, mutta se on lentämässä väärään suuntaan, Ahlakorpi naurahtaa.

Vie aikansa, ennen kuin uuteen tottuu.

Yhtä kaikki hän kuvailee ratkaisua muutokseksi parempaan suuntaan. Hänelle puolueen entinen logo ei ollut erityisen rakas.

– Vie silti aikansa, ennen kuin uuteen tottuu.

Ahlakorven mukaan uudella ilmeellä kelpaa lähteä Lapissa vaalikentille.

– Uusi ilme ei ole liian kaupunkilainen, liian luotaantyöntävän hipstermäinen. Se sopii muillekin, kuin cityvihreille, Ahlakorpi toteaa.

Selkeä irtiotto aiempaan

Lapin yliopistossa teollista muotoilua opiskeleva Juho Saavalainen kuvailee uutta ilmettä edeltäjäänsä käyttökelpoisemmaksi. Hän kehuu puolueen logouudistusta rohkeaksi.

– Uusi logo on ammattimaisesti tehdyn näköinen, graafisesti miellyttävä.

– Kun muilla puolueilla logot näyttävät olevan jonkinlaisessa jatkumossa, Vasemmisto tekee selkeän eron aiempaan. Uusi ilme on täysin erilainen kuin aiempi, Saavalainen kuvailee.

Hän viittaa historiaan jäävään, moniväriseen ”raapaisulogoon”, jota ei hänen mukaansa välttämättä edes osattu yhdistää juuri Vasemmistoon.

Uusikaan symboliikka rauhankyyhkyineen ei välttämättä avaudu kaikille ilman selitystä.

Toisaalta uusikaan symboliikka rauhankyyhkyineen ei välttämättä avaudu kaikille ilman selitystä, hän sanoo.

– Mutta kovin selkeä ei ole esimerkiksi RKP:n leppäkerttulogokaan. Keskustan neliapila linkittyy symbolisesti sen sijaan selvästi maaseutuun ja onnellisuuteen.

Saavalainen sanoo, että uudessa ilmeessä sekä värit että pelkistetty vektorigrafiikka ovat ajan muodin mukaisia. Yksinkertainen muoto herättää huomiota kauempaakin katsottuna ja on eri yhteyksissä helppokäyttöisempi kuin aiemmat raapaisuviivat.

Saavalainen sanoo odottavansa mielenkiinnolla, millaiset ovat myöhemmin syksyllä julkaistavat vasemmistoliiton uudet nettisivut.

– Logo, sivut ja typografia muodostavat yhdessä kokonaisuuden, ja se ratkaisee.

