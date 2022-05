Kevytmielinen Fennovoima-seikkailu lopetettava

Raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen (vas.) on alusta asti vastustanut Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamista, johon Suomi kevytmielisesti lähti Venäjän valtion ydinaseyhtiön Rosatomin kanssa.

”Hälytyskellojen pitäisi viimeistään nyt soida”, Hänninen sanoo.

Ukrainan sodan takia Rosatom-yhteistyötä ei hänen mielestään voida jatkaa. Ydinvoima tulisi myös lisätä EU:n pakotelistalle.

Vuonna 2014 eduskunta hyväksyi Fennovoima-periaatepäätöksen selvästi äänin 115–74. Hänninen oli tuolloin uusi kansanedustaja. Venäjä oli vastikään vallannut Krimin niemimaan. Vähemmistöön jääneet puhuivat Venäjän ydinaseohjelmasta, johon Fennovoima kiertoteitse kytkee Suomen.

Tämä on ollut huonoa päätöksentekoa. Nyt on vielä paljastunut kuntien energiayhtiöiden salaisia sopimuksia, joista irtautuminen kuulemma on mahdotonta.

”Olen surullinen siitä, että Fennovoimasta ei keskusteltu syvällisesti. On heitelty miljardien talouslukuja ja suuria alue- ja työllisyysvaikutuksia, mutta tuontienergian ongelmia, jätekysymystä, turvallisuutta ja yleensä riskejä ei ole käsitelty. Tämä on ollut huonoa päätöksentekoa. Nyt on vielä paljastunut kuntien energiayhtiöiden salaisia sopimuksia, joista irtautuminen kuulemma on mahdotonta. Tottahan niistä irti pääsee jos on tahtoa”, Hänninen sanoo.

Ydinvoima on vienyt investointeja uusiutuvalta energialta. Hänninen toteaa, että Fennovoima-hankkeessa näkyvät keskitetyn mallin haitat.

”Elinkeinoministeriö on jättänyt alueen asukkaat ja yrittäjät oman onnensa nojaan. Kansalaisten huoliin suhtauduttiin alun alkaen pilkallisesti, kriitikot leimattiin kukkahattutädeiksi, hihhuleiksi ja vaikka miksi”, kertoo itsekin jopa raivoa kohdannut Hänninen – häntä haukuttiin työllisyyden vastustajaksi. Hän korostaa, ettei ole vahingoniloinen vaan kantaa huolta Fennovoima-epävarmuudesta kärsivien työntekijöiden, tavallisten yritysten ja sähköyhtiöiden tulevaisuudesta. Hanhikivenniemen salaisuudet pelottavat.

”Mutta kyllä Suomessa on ollut tarpeeksi aikaa kehittää muitakin kuin vanhoja vaihtoehtoja, mikä on tarkoittanut vaihtoehdottomuutta. Vihreä siirtymä energiassa on välttämättömyys ja meidän on myös opittava säästämään energiaa.”